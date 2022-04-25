واشنطن تتعهد بمساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 713 مليون دولار

في أول زيارة رسمية يقوم بها مسؤولون أمريكيون لأوكرانيا منذ الحرب مع روسيا التي بدأت قبل شهرين، تعهد وزير الخارجية ووزير الدفاع بتقديم مساعدات عسكرية إضافية، بما في ذلك أسلحة متطورة، وعودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى كييف.

وفي زيارة تهدف إلى إظهار الدعم الغربي، التقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن بالرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي ومسؤولين كبار آخرين في كييف في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، بعد رحلة بالقطار من بولندا.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الوزيرين تعهدا بتقديم مساعدات جديدة بقيمة 713 مليون دولار إلى حكومة زيلينسكي ودول أخرى في المنطقة تخشى المزيد من الاعتداءات الروسية.

وأكد مسؤول أمريكي أن الاجتماع بين الوفد الأمريكي وزعماء أوكرانيا استمر لثلاث ساعات، أو أكثر من ضعف الوقت المخصص.

وقال بلينكن في وقت سابق على تويتر، بعدما طغى القتال في الشرق على الاحتفالات الدينية بعيد القيامة لقد ألهمنا صمود الأوكرانيين في مواجهة الحرب التي شنها الرئيس بوتين".

وقبل زيارة بلينكن وأوستن، وضع المسؤولون الأوكرانيون قائمة بالأسلحة المطلوبة بصورة عاجلة من الولايات المتحدة، مثل الأنظمة المضادة للصواريخ والأنظمة المضادة للطائرات والعربات المدرعة والدبابات، وفقا لما قاله إيجور جوفكفا مساعد زيلينسكي.

وأظهرت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي استعدادا متزايدا لتزويد أوكرانيا بمعدات أثقل وأنظمة أسلحة أكثر تقدما. وتعهدت بريطانيا بإرسال مركبات عسكرية وقالت إنها تدرس توريد دبابات بريطانية لبولندا تمهيدا لإرسال دبابات روسية من طراز تي-72إس مملوكة لوارسو إلى أوكرانيا.

وسلطت الزيارة الأمريكية رفيعة المستوى الضوء على التحول في الصراع منذ أن قاومت القوات الأوكرانية، المسلحة بأسلحة غربية، هجوما روسيا على العاصمة كييف.

وفشلت روسيا في الاستيلاء على أي مدينة رئيسية منذ فبراير، وبعد أن أخفقت في السيطرة على كييف، ركزت قواتها في الجنوب والشرق وشنت هجوما أطلق عليه زيلينسكي اسم معركة دونباس.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث يومي للصراع إن روسيا لم تحرز سوى تقدم بسيط في بعض أجزاء دونباس.

وأضافت: "بدون وجود عناصر دعم لوجستية كافية، لم تحرز روسيا بعد تقدما يذكر".

ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من تقرير المخابرات العسكرية البريطانية.

وفي وقت سابق أمس، قال زيلينسكي في كاتدرائية القديسة صوفيا في كييف إن بلاده ستتغلب على الأوقات العصيبة.

ومع عودة بعض مظاهر الحياة الطبيعية إلى العاصمة، أعادت عدة دول فتح سفاراتها في الأيام الأخيرة، ورجع بعض السكان الذين فروا من القتال للاحتفال.

وسيعود الدبلوماسيون الأمريكيون إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة، كما أعلنت واشنطن تعيين سفير جديد.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية تحدث للصحفيين في بولندا بشرط عدم الكشف عن هويته: "لا بديل عن المشاركة وجها لوجه، وبالطبع هناك رمزية في العودة إلى البلاد".

وقال حاكم منطقة بولتافا، التي تقع على بعد 320 كيلومترا جنوب شرقي كييف، إن ضربات صاروخية روسية استهدفت مصفاة نفط ومحطة كهرباء في كريمنتشوك مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة.

وتنفي موسكو، التي تصف تصرفاتها في أوكرانيا بأنها عملية عسكرية خاصة، استهداف المدنيين وترفض ما تقول أوكرانيا إنه أدلة على أعمال وحشية قائلة إن كييف لفقتها لتقويض محادثات السلام.

وذكرت صحيفة التايمز نقلا عن نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس أن الاتحاد الأوروبي يعكف على إعداد عقوبات ذكية على واردات النفط الروسية، وربما أحد أشكال الحظر النفطي.