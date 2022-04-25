الأسهم اليابانية تشهد أسوأ أيامها في 6 أسابيع

أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا اليوم الإثنين ليسجل أكبر تراجع في أكثر من 6 أسابيع متتبعا خسائر وول ستريت بعد أن ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى زيادات في أسعار الفائدة في الأجل القريب.

وأنهى المؤشر نيكي الجلسة متراجعا 1.9 في المائة مسجلا 26590.78نقطة في أكبر خسارة بالنسبة المئوية منذ 11 مارس. بينما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.5 في المائة عند 1876.52 نقطة.

وتراجعت بورصة وول ستريت بأكثر من 2.5 في المائة يوم الجمعة إذ نالت أخبار عن تحقيق الشركات أرباحا غير متوقعة وزيادة اليقين حول الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة في الأمد القريب من معنويات المستثمرين.

وأشار باول إلى أن البنك المركزي الأمريكي يستعد لرفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه في مايو مع مزيد من الزيادات في المستقبل.

ووفقا لرويترز قال شوجي هوسوي كبير المحللين لدى دايوا للأوراق المالية: "تراجعت الأسواق الأمريكية كثيرا يوم الجمعة بسبب التصريحات بشأن رفع أسعار الفائدة، وكان رد فعل السوق اليابانية على السوق الأمريكية أكبر من اللازم اليوم".

كما تسببت الشركات ذات الثقل في انخفاض المؤشر نيكي، حيث انخفض سهم فاست ريتيلنج المشغلة لمتاجر يونيكلو 5.27 في المائة ونزل سهم سوفت بنك للاستثمارات التكنولوجية 7.8 في المائة وسهم دايكين إندستريز 3.36 في المائة.

وانخفض سهم نيسان موتور بنسبة 5.05 في المائة بعد تقرير أفاد بأن شركة رينو أكبر مساهميها تدرس بيع حصة محتملة.