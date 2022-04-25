الذهب عند أقل مستوى في 4 أسابيع بسبب رهانات تشديد السياسة النقدية

تراجعت أسعار الذهب اليوم إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع، حيث عززت الرهانات على ميل مجلس الاحتياطي الاتحادي لتشديد السياسة النقدية من قوة الدولار ونالت من الطلب على السبائك.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 1916.41دولار للأوقية بحلول الساعة 0545 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 29 مارس عند 1914.58 دولار وفقا لماذكرت "رويترز".

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 في المائة إلى 1917.40دولار للأوقية.

ووسط توقعات برفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماع مجلس الاحتياطي في مايو ، راهن المتداولون يوم الجمعة على أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة أكثر في الشهور التالية.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته في عامين، مما يجعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 في المائة إلى 23.73 دولار للأوقية، في أكبر انخفاض لها في أكثر من شهرين.

وانخفض البلاتين 0.8 في المائة إلى 923 دولارا للأوقية في أقل مستوى منذ منتصف ديسمبر الماضي وتراجع البلاديوم 3.1 في المائة إلى 2302.19 دولار.