تراجع أسعار النفط بأكثر من 5% في ظل تفشي كوفيد في الصين

تراجعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 5 في المائة اليوم على وقع المخاوف من إمكانية تسبب تفشي كوفيد في الصين بانخفاض كبير في الطلب من أحد أكبر مستهلكي الطاقة.

وتراجع سعر عقود خام "برنت بحر الشمال" المرجعي أوروبيًا إلى 101,20 دولارا للبرميل فيما تراجع "غرب تكساس الوسيط" الأميركي إلى 96,85 دولارا.

وتعمل الصين جاهدة للسيطرة على موجة وبائية جديدة أدت إلى إغلاق شنغهاي، كبرى مدن البلاد، وسددت ضربة إلى الطلب على الطاقة.

كما تأثّرت الأسواق العالمية باحتمال رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة بشكل كبير وفقا للفرنسية.

وقال المحلل لدى "إكس تي بي" وليد قضماني إن مزاج الأسواق تدهور في وقت لا يتحسن وضع كوفيد في الصين بينما تلمح وسائل الإعلام إلى إمكانية فرض إغلاق في بكين وعدد من المدن الرئيسية الأخرى بعد شنغهاي".

وتابع: "نظرا إلى أن الصين ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، فإن الوضع يؤثر بشكل كبير على أسواق المواد الأساسية فيما يتراجع النفط والمعادن الصناعية بشكل كبير".