عمليات بيع مكثفة في الأسواق الأوروبية خلال مطلع التعاملات

افتتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض حاد اليوم الاثنين مع استمرار عمليات البيع في الأسواق العالمية خلال مطلع تعاملات الأسبوع .

افتتح مؤشر ستوكس 600 منخفضًا 1.3٪ مع وجود جميع القطاعات في المنطقة السلبية باستثناء المرافق. وكان سهم الموارد الأساسية الأسوأ أداء على المؤشر ، حيث انخفض القطاع بنسبة 4.7٪.

يأتي الافتتاح السلبي في أوروبا بعد أن تراجعت أسواق آسيا بحدة اليوم الاثنين بعد عمليات البيع المكثفة في وول ستريت يوم الجمعة.

قادت المؤشرات الصينية الخسائر، حيث هبط " شنتشن" بنحو 6٪ ، في حين انخفض مؤشر شنغهاي المركب 5.09٪.

تتأثر الأسواق الآسيوية أيضًا بالمخاوف بشأن موجة كوفيد في الصين حيث يكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لاحتواء أسوأ انتشار للفيروس على الرغم من عمليات الإغلاق القاسية في أكبر مدنها ، شنغهاي.

في غضون ذلك ، تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وسط سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع لمؤشر داو جونز الصناعي حيث قام المستثمرون بتقييم احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة.

تستعد وول ستريت أيضًا لأسبوع مكثف من إعلانات الأرباح ، بما في ذلك تقارير من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون وآبل.