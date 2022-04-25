صفارات الإنذار تدوي في أنحاء أوكرانيا .. وبرن ترفض طلب ألمانيا تسليم كييف ذخائر سويسرية

دوت صفارات الإنذار جراء الغارات الجوية في معظم أنحاء أوكرانيا أمس، حسبما أفادت وكالة بلومبيرج للأنباء.ومن المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، كييف مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا شهرها الثالث.وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بإمدادات الأسلحة المتسارعة التي قال إنها يمكن أن تساعد أوكرانيا على تصعيد هجومها المضاد، وقال إن الأمريكيين «يجب ألا يأتوا إلى هنا بأيد فارغة». وتتواصل الضربات على مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول حيث يتحصن نحو ألفي مقاتل أوكراني.وقالت روسيا إنها ضربت شحنة كبيرة من الأسلحة الأجنبية في أوديسا على ساحل البحر الأسود.ورفضت سويسرا أن تسلم أوكرانيا ذخائر سويسرية عبر ألمانيا، وفق ما أكدت وزارة الاقتصاد السويسرية أمس.وأفادت مجلة «زونتاكس تسايتونج» الأسبوعية، أن ألمانيا كانت تنوي إرسال ذخائر سويسرية إلى أوكرانيا التي تشهد حربا، وسألت برلين برن ما إذا كان بإمكانها القيام بذلك.وأكدت وزارة الاقتصاد الفيدرالية أمس لوكالة الأنباء السويسرية، أنها رفضت طلب ألمانيا، مشيرة إلى حياد سويسرا و«المعايير الإلزامية الواردة في القانون بشأن المعدات الحربية». وبحسب القانون السويسري، فإن عملية تسليم من هذا النوع مستحيلة قانونا، إذ إن عمليات تصدير الأسلحة إلى دول منخرطة في نزاعات داخلية أو دولية كثيفة وطويلة الأمد، ممنوعة. وقالت الوزارة أيضا إن سويسرا تطلب في المبدأ تصريحا تتعهد فيه الدول بعدم تصدير المعدات الحربية التي تتسلمها من سويسرا دون موافقتها المسبقة. وهذا تدبير رائج بين الدول المصدرة للأسلحة للحفاظ على مستوى معين من السيطرة على المواد الحساسة.وبحسب مجلة «زونتاكس تسايتونج»، ترتفع أصوات في ألمانيا التي يتهم مستشارها أولاف شولتس، بأن دعمه خجول جدا لأوكرانيا، لانتقاد سويسرا التي ستتحمل مسؤولية مشتركة لعدم تمكن ألمانيا من تسليم مدرعات «ماردر» إلى أوكرانيا. وأشارت المجلة إلى أن هذه المدرعات تتضمن ذخائر سويسرية.وفيما يخص ما ذكرته المجلة بشأن أن ذخائر سويسرية على مدرعات قادمة من بريطانيا مثلا، تصل رغم كل شيء إلى أوكرانيا، أوضحت وزارة الاقتصاد أنه ينبغي التفريق بين تصدير العتاد الحربي المنجز بشكل نهائي إلى دول واستخدام قطع منفصلة من شركات خاصة. ففي الحالة الثانية، ليس من الضروري تقديم تصريح بعدم إعادة تصدير المعدات.وبحسب صحيفة «فيلت أم تسونتاج» الألمانية، يتوقع أن يعلن المستشار الألماني، في الأيام المقبلة، قراراته بشأن بيع من جانب مجموعة «راينميتال» للأسلحة الألمانية نحو 100 من هذه الآليات.وأوضحت وزارة الاقتصاد السويسرية أن الوضع مختلف فيما يخص تسليم بريطانيا لأوكرانيا أسلحة مضادة للدبابات، تتضمن قطعا سويسرية.وأكدت الوزارة أن قرار تصدير هذه الأسلحة المضادة للدبابات والوحدات السويسرية التي تتألف منها هذه الأسلحة، يعود حصرا إلى السلطات البريطانية.وأعلنت الرئاسة الأوكرانية أمس، أنها اقترحت على روسيا إجراء مفاوضات قرب مجمع آزوفتسال الصناعي في ماريوبول «جنوب شرق»، حيث لا يزال يتحصن جنود ومدنيون أوكرانيون بعدما بات القسم الأكبر من المدينة تحت السيطرة الروسية. وقال أوليكسي أريستوفيتش أحد مستشاري الرئيس الأوكراني «دعونا الروس إلى عقد جلسة مفاوضات خاصة قرب موقع أزوفستال»، لافتا إلى أن الجانب الأوكراني ينتظر رد الوفد الروسي.