دمج 18.4 ألف صك عقاري في السعودية .. 45 % منها استثمارية وتجارية

بلغ عدد العقارات التي دمجت في السعودية 18383 صكا عقاريا منذ بداية العام الهجري الجاري "260 يوما"، فيما استحوذت العقارات الاستثمارية والتجارية على نحو 45 في المائة من هذه العقارات، التي طلب أصحابها دمجها من كتابات العدل.ووفقا لإحصائية حكومية، اطلعت "الاقتصادية" عليها، سجلت كتابات العدل في منطقة الرياض العدد الأعلى بدمج 7554 صكا عقاريا وبنسبة 41.1 في المائة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ3951 صكا، ثم المنطقة الشرقية بـ2980 صكا.وسجلت كتابات العدل في منطقة القصيم دمج 1428 صكا، تليها منطقة المدينة المنورة بـ767 صكا، وذلك منذ بداية العام الهجري الجاري.يأتي ذلك في وقت أوضحت فيه وزارة العدل عن إجراء أكثر من 300 ألف عملية إفراغ عقاري من خلال خدمة الموثق، خلال 2021، إضافة إلى إصدار 70 ألف وكالة.وشهد العام الماضي إطلاق الهوية الجديدة لخدمة الموثق، وإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني، إضافة إلى خدمة الإقرار بتسلم مبلغ مالي.وأكدت وزارة العدل في بيان، أنه يمكن الاستفادة من خدمة الموثق، التي يقدمها نحو 2000 موثق وموثقة بمختلف مناطق المملكة، من خلال زيارة موقع الموثق، والتواصل مع أقرب موثق مرخص من خلال البيانات الخاصة به، دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل، أو من خلال تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي، الذي يتيح أيضا للأفراد والمنشآت التجارية إنجاز عديد من خدمات كتابة العدل دون الحاجة لزيارتها، تسهيلا للمستفيدين ودعما لقطاع التوثيق، عبر تقديم طلب للخدمة واستقبال العروض من الموثقين المتاحين في التطبيق في أي وقت وأي مكان.يذكر أن خدمة الموثق تقدم عديدا من الخدمات التوثيقية تشمل إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية وخدمة الرهون العقارية التي تحتوي على خدمة رهن العقار، وفك رهن العقار، وإفراغ العقار مع رهنه، وتصحيح الصكوك وخدمة الإقرارات المالية، التي تشمل خدمة الإقرار بالدين وخدمة الإقرار بسداد الدين أو التنازل عنه وخدمة التحقق من الصكوك العقارية والوكالات.