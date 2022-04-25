1.65 مليار ريال إيرادات هيئة السوق المالية خلال 2021 بارتفاع 6 %

نمت إيرادات هيئة السوق المالية بنهاية العام المالي 2021 بأكثر من 6 في المائة لتبلغ نحو 1.65 مليار ريال، مقارنة بإيرادات 2020، التي بلغت 1.55 مليار ريال.

وبحسب رصد لوحدة التقارير بصحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، 87.2 في المائة من إيرادات الهيئة تشكلت عن طريق عمولة تداول الأوراق المالية، التي بلغت 1.44 مليار ريال.

ومثلت إيرادات مخالفات الأنظمة واللوائح 3.2 في المائة من إجمالي الإيرادات بقيمة 52.6 مليون ريال، حيث تأثر هذا البند، مقارنة بعام 2020 بشكل طفيف.

في حين جاءت 8.2 في المائة من الإيرادات عن طريق خدمات التداول وأنشطة الهيئة، التي بلغت 134.5 مليون ريال وبنمو سنوي 10.3 في المائة.

كذلك ارتفع إجمالي المصروفات لعام 2021 بنحو 6.1 في المائة لتبلغ 776.7 مليون ريال، مقارنة بالعام الذي سبقه عند 732 مليون ريال، فيما حققت الهيئة صافي فائض - فائض الإيراد عن المصروفات - بنحو 869.7 مليون ريال، مقابل 815.2 مليون ريال للعام الذي سبقه.

وأصدرت هيئة السوق المالية أمس، تقريرها السنوي للعام المالي 2021، الذي يتضمن أهم التطورات والأحداث، التي شهدتها السوق المالية في المملكة والإجراءات والتشريعات، التي اتخذتها الهيئة لتطوير السوق المالية خلال العام الماضي، في ظل المهام الموكلة إليها، وفقا لنظام السوق المالية والأنظمة واللوائح، التي تختص بتطبيقها.

وأوضح محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن الهيئة عملت مع شركائها في برنامج تطوير القطاع المالي "أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030"، وفي مؤسسات السوق المالية، على دعم تنمية القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، لبناء سوق مالية ميسرة للتمويل، محفزة للاستثمار، وداعمة لثقة المتعاملين فيها، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق الممتدة من2021- 2023.

ولفت إلى قفزة كبيرة في عدد طلبات الطرح العام وتسجيل الأسهم في السوقين الرئيسة والموازية، التي تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة بنسبة 385.8 في المائة خلال العام الماضي 2021، مقارنة بالعام الذي سبقه، لتصل إلى 34 طلبا، حيث شكلت طلبات الطرح العام للأسهم في السوق الرئيسة 41.2 في المائة منها.

وأشار إلى أنه تم طرح أسهم تسع شركات طرحا عاما أوليا في السوق الرئيسة، فيما تم طرح أسهم ثلاث شركات طرحا عاما أوليا في السوق الموازية، حيث شهدت السوق الرئيسة أول طرح عام ثانوي في تاريخها، كذلك تم تسجيل أسهم ثماني شركات لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية، وترقية شركة واحدة من السوق الموازية للسوق الرئيسة، إضافة إلى إدراج مباشر لصندوق الدخل المتنوع المتداول، حيث بلغ إجمالي الإدراجات 21 إدراجا خلال 2021، وشارفت أحجام مبالغ طرح الأوراق المالية متجمعة في السوقين الرئيسة والموازية 31 مليار ريال، فيما ارتفعت الأصول المدارة 24 في المائة، لتبلغ 758 مليار ريال. وفي إطار سعي الهيئة لتطوير ونمو سوق الصكوك وأدوات الدين فقد شهدت السوق عددا من التطورات الإيجابية خلال 2021، أبرزها انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية، ومؤشر آي بوكس للسندات الحكومية، كما ارتفع حجم سوق الصكوك وأدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 29 في المائة في نهاية 2021 متزامنا مع ارتفاع عدد الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية ليبلغ 79 إصدارا، فيما بلغ حجم الأموال المجمعة من طرح الصكوك وأدوات الدين 37.2 مليار ريال، مقارنة بـ 31 مليار ريال في العام السابق.

يذكر أن الهيئة عملت خلال 2021 على عدد من الإجراءات لتعزيز سوق الصكوك وأدوات الدين، منها اعتماد التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية، وتمكين ربط مركز إيداع بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية.