استهلاك الصين من الكهرباء يرتفع 5 % خلال الربع الأول

ارتفع حجم استهلاك الصين من الكهرباء - وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي - خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية أصدرتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أمس.ووفقا لـ"الألمانية"، أشارت البيانات الصادرة إلى أن حجم استخدام الكهرباء ارتفع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 5 في المائة، مقارنة بالعام الماضي.وقفز الاستخدام السكني للكهرباء 11.8 في المائة، على أساس سنوي، بينما زاد استخدام الكهرباء في صناعات الزراعة والتصنيع والخدمات بنسب 12.6 و3 و6.2 في المائة على الترتيب. ونما الاقتصاد الصيني 4.8 في المائة، على أساس سنوي في الربع الأول، على الرغم من بعض التحديات مثل معاودة تفشي كورونا في الصين والبيئة الخارجية المعقدة.وفي سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية من الهيئة الوطنية للإحصاء، أن إنتاج الفحم الخام في الصين سجل نموا أسرع في الشهر الماضي، هذا العام، مدفوعا بسياسات زيادة الإنتاج والإمداد. وقفز الإنتاج 14.8 في المائة على أساس سنوي إلى 396 مليون طن الشهر الماضي، وفقا للهيئة. وذكرت الهيئة أن معدل النمو أعلى بمقدار 4.5 نقطة مئوية عن الفترة من يناير إلى فبراير هذا العام.من جهة أخرى، استمرت واردات الفحم في الانكماش، إذ استوردت الصين 16.42 مليون طن من الفحم في الشهر الماضي، بانخفاض 39.9 في المائة على أساس سنوي.وفي الربع الأول هذا العام، ارتفع إنتاج الفحم الخام في البلاد 10.3 في المائة على أساس سنوي إلى 1.08 مليار طن، بينما انخفضت الواردات 24.2 في المائة إلى 51.81 مليون طن.