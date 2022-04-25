تكاليف المعيشة تدفع "العمال" للمطالبة بميزانية طارئة في بريطانيا

قال كير ستارمر، زعيم حزب "العمال" البريطاني إن المملكة المتحدة تحتاج إلى ميزانية طارئة لمعالجة أزمة تكاليف المعيشة، وفقا لـ"الألمانية".وأضاف في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" "إنها أكبر مشكلة فردية، حيث يكافح ملايين الأشخاص لدفع فواتيرهم، وكان رد الحكومة مؤسفا.وأكد أن ما يجعل الوضع أكثر سوءا، هو إقدام الحكومة على زيادة مساهمات التأمين الوطني بعد أسابيع من ارتفاع سقف أسعار الغاز والكهرباء 54 في المائة.ويعاني المستهلكون في المملكة المتحدة ارتفاعا في فواتير الطاقة، وارتفاع الضرائب وأشد تضخم منذ ثلاثة عقود، وأظهرت البيانات التي نشرت الجمعة تراجع ثقة المستهلك البريطاني إلى أدنى مستوى، منذ الركود الاقتصادي 2008.ودعا ستارمر إلى فرض ضريبة طارئة على شركات الطاقة التي تعمل في بحر الشمال. وانتقد زعيم المعارضة أيضا خطة للحكومة لإرسال طالبي اللجوء، الذين يعبرون القنال الإنجليزي إلى بريطانيا، للعيش في رواندا، واصفا ذلك بأنه غير أخلاقي وغير عملي، قائلا أيضا إنه يكلف ثروة.وفي سياق الشأن البريطاني، من الممكن أن تواجه شركات التبغ في المملكة المتحدة ضريبة سنوية إضافية تصل إلى 700 مليون جنيه إاسترليني "899 مليون دولار"، بموجب مقترحات لتخفيف العبء الذي تفرضه المشكلات الصحية المتعلقة بالتبغ على نظام الخدمة الصحية الوطني، وفقا لصحيفة "تليجراف".ووفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء، طلب وزير الصحة ساجد جاويد من كبير مسؤولي مكافحة التدخين في البلاد، جاويد خان، إجراء مراجعة مستقلة حول كيفية تحقيق إنجلترا لهدف الحد من انتشار التدخين إلى أقل من 5 في المائة بحلول 2030.ونقلت صحيفة "تليجراف" عن خان القول: "السؤال الكبير الذي أطرحه أيضا هو، هل يتعين على دافعي الضرائب تحمل التداعيات؟ لماذا لا نجعل التكلفة على مسبب التلوث؟ لماذا لا يتم فرض ضريبة على مسبب التلوث تزيد الضريبة على الشركات في قطاع التبغ؟".وسيتم تسليم تقرير بشأن النتائج التي توصل إليها في منتصف أيار (مايو)، ومن الممكن أن يؤدي فرض الضريبة المحتملة على أرباح شركات التبغ الكبرى إلى جمع 700 مليون جنيه استرليني سنويا. وقال بوب بلاكمان البرلماني المحافظ، رئيس المجموعة البرلمانية المعنية بالتدخين والصحة، لصحيفة "تليجراف" إن هذه الأموال "يمكن تخصيصها بعد ذلك لخدمات الإقلاع عن التدخين، وتقليل التكلفة التي يتحملها نظام الصحة الوطني بسبب المدخنين".