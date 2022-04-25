24.4 مليار ريال الصادرات غير النفطية خلال فبراير .. 28.7 % للإمارات والصين

قفزت صادرات السعودية غير النفطية خلال شباط (فبراير) من العام الجاري إلى 24.4 مليار ريال "6.51 مليار دولار"، لتشكل نحو 22.8 في المائة من إجمالي صادرات المملكة في تلك الفترة.

وسجلت الصادرات غير النفطية نموا 30.8 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من 2021 والبالغة 18.66 مليار ريال "4.97 مليار دولار".

ووفقا لرصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن قيمة الصادرات في شباط (فبراير) تعد خامس أعلى قيمة شهرية في تاريخ السعودية، حيث إن صادرات كانون الأول (ديسمبر) 2021، هي الأعلى بقيمة 30 مليار ريال.

وبذلك تستمر الصادرات غير النفطية بتسجيل نمو على أساس سنوي وللشهر الـ14 على التوالي.

وبحسب الرصد، فإن صادرات السعودية غير النفطية مقسمة إلى تسعة مصادر رئيسة، وهي "المنتجات الكيماوية، مصنوعات اللدائن والمطاط، مصنوعات المعادن، معدات النقل، الآلات والمعدات الكهربائية، المنتجات الحيوانية، المواد الغذائية والمشروبات، مصنوعات الورق، واللؤلؤ والأحجار الكريمة".

وتشكل المنتجات الكيماوية، وكذلك مصنوعات اللدائن والمطاط نحو 35.7 و31.1 في المائة من السلع المصدرة خلال شباط (فبراير) الماضي، حيث بلغت صادراتهما نحو 8.73 و7.59 مليار ريال على التوالي.

ونمت صادرات المنتجات الكيماوية 80.2 في المائة، بينما نمت صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما 20.1 في المائة.

وتأتي صادرات المعادن ومصنوعاتها ثالثا، بقيمة 2.11 مليار ريال وبنمو 40.8 في المائة. بينما قدرت صادرات معدات النقل للطائرات والبواخر وخلافها بنحو 1.45 مليار ريال، ليسجل هذا القسم تراجعا ملحوظا خلال شباط (فبراير) بنحو 33 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 2.17 مليار ريال.

في حين بلغت صادرات منتجات صناعة الأغذية والمشروبات نحو 614 مليون ريال وبنمو 9.1 في المائة على أساس سنوي.

وتصدرت الإمارات وجهة الصادرات غير النفطية السعودية 14.8 في المائة من الإجمالي، وبقيمة 3.61 مليار ريال، تلتها الصين 13.9 في المائة بقيمة 3.40 مليار ريال ليشكلا معا 28.7 في المائة من إجمالي الصادرات خلال شباط (فبراير).

وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بقيمة 2.09 مليار تعادل 8.9 في المائة، ثم الولايات المتحدة وبلجيكا بقيمة 1.23 و1.11 مليار ريال على الترتيب.



وحدة التقارير الاقتصادية