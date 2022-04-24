الفضلي : أسواق المملكة تشهد وفرة في المعروض من السلع الغذائية

أكد المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، أن أسواق المملكة ولله الحمد، تشهد وفرة في المعروض من السلع الغذائية، مع استقرار في سلاسل الإمداد المحلية والخارجية، وهو ما يدعم المخزونات الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري، الذي عقدته لجنة وفرة السلع الغذائية والمنبثقة من لجنة الأمن الغذائي، لاستعراض وفرة السلع الغذائية الأساسية في أسواق المملكة، وآخر التطورات في أسواق الغذاء العالمية وسلاسل الإمداد في ظل تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا.

وحضر الاجتماع ممثلي وزارات البيئة والمياه والزراعة، التجارة، الصناعة والثروة المعدنية، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئات الغذاء والدواء، والتجارة الخارجية، والزكاة والضريبة والجمارك، صندوق التنمية الزراعية، المؤسسة العامة للحبوب، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك".