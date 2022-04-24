1.65 مليار ريال إيرادات هيئة السوق المالية بنهاية 2021 .. منها 86 % عمولات تداول

نمت إيرادات هيئة السوق المالية بنهاية العام المالي 2021 بأكثر من 6 في المائة لتبلغ نحو 1.65 مليار ريال، مقارنة بإيرادات عام 2020 والتي بلغت 1.55 مليار ريال.

وبحسب رصد لوحدة التقارير بصحيفة الاقتصادية استند على بيانات هيئة السوق المالية، فقد شكلت 87.2 في المائة من إيرادات الهيئة عن طريق عمولة تداول الأوراق المالية والتي بلغت 1.44 مليار ريال.

ومثلت إيرادات مخالفات الأنظمة واللوائح 3.2 في المائة من إجمالي الإيرادات بقيمة 52.6 مليون ريال، حيث تأثر هذا البند مقارنة بعام 2020 بشكل طفيف.

في حين تأتي 8.2 في المائة من الإيرادات عن طريق خدمات التداول وأنشطة الهيئة والتي بلغت 134.5 مليون ريال وبنمو سنوي بلغ 10.3 في المائة.

كذلك ارتفع إجمالي المصروفات لعام 2021 بنحو 6.1 في المائة لتبلغ 776.7 مليون ريال مقارنة بعام الذي سبقه عند 732 مليون ريال، فيما حققت الهيئة صافي فائض (فائض الإيراد عن المصروفات) بنحو 869.7 مليون ريال مقابل 815.2 مليون ريال للعام الذي سبقه.