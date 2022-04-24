تركيا: مراجعة متطلبات احتياطي البنوك بعد تنامي القروض

قام البنك المركزي التركي بمراجعة بعض القواعد الخاصة بمتطلبات الاحتياطي للبنوك، في محاولة للسيطرة على نمو القروض، والتشجيع على تحويل العملات الأجنبية إلى العملة المحلية.وبحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء، قال البنك "إن الإقراض النقدي التجاري من البنوك المقومة بالعملة المحلية - مع استبعاد الإقراض للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، والقروض للتصدير وللقطاع الزراعي - سيكون خاضعا للمتطلبات الخاصة بالاحتياطي".وقال البنك المركزي في بيان أمس إن "القروض التجارية التي جرى تمديدها في فترات أربعة أسابيع منذ الأول من نيسان (أبريل)، ستكون خاضعة للمتطلبات الخاصة بالاحتياطي بنسبة 10 في المائة".وزاد البنك أيضا المتطلبات الخاصة بالاحتياطي بالنسبة إلى الحسابات الشخصية في البنوك، التي لا تفي بهدف تحويل الحسابات المقومة بالعملة الأجنبية لليرة.وزادت السلطة النقدية معدل الودائع بالعملة الأجنبية بواقع 500 نقطة أساس للمصارف التي تبلغ نسبة التحويل فيها أقل من 5 في المائة، وإلى 300 نقطة أساس للبنوك التي تبلغ نسبة التحويل فيها ما بين 5 و10 في المائة.وقال البنك إن "التغييرات ستصبح سارية من تاريخ المحاسبة وهو 27 أيار (مايو) المقبل، وتبدأ فترة الاحتفاظ بالاحتياطي في العاشر من حزيران (يونيو) التالي".وجاءت مراجعة متطلبات الاحتياطي بعدما أبقى البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي عند 14 في المائة للشهر الرابع على التوالي، رغم أن التضخم تجاوز 60 في المائة. يشار إلى أن الحكومة التركية سجلت عجزا في الميزانية خلال آذار (مارس) الماضي، بعد أن فاقت قيمة النفقات الحصيلة الضريبية لشهرين متتاليين.وسجلت الحكومة في آذار (مارس) الماضي عجزا ماليا شهريا بقيمة 69 مليار ليرة "4.7 مليار دولار"، مقابل عجز بقيمة 23.8 مليار ليرة في الشهر نفسه من العام الماضي، أي بارتفاع 190 في المائة.