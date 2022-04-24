فوضى في ثالث أكثر المطارات الأوروبية ازدحاما بسبب إضراب العاملين

حث مطار سخيبول في العاصمة الهولندية أمستردام المسافرين على التريث وعدم المجيء إلى المطار لعدة ساعات أمس، بعد أن تسبب إضراب للعاملين الأرضيين في بداية عطلة مدرسية في حدوث فوضى في ثالث أكثر المطارات الأوروبية ازدحاما.وبحسب "رويترز"، أغلقت الشرطة مخارج الطرق السريعة المؤدية إلى المطار بعد ظهر السبت، بعد امتداد الطوابير عند بوابات المغادرة إلى خارج مباني المطار.ونصحت سلطات المطار في بيان، المسافرين بعدم المجيء إلى المطار حتى الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش على الأقل، في الوقت الذي عمل فيه موظفو المطار على نقل أكبر عدد ممكن من آلاف الركاب المحبطين إلى طائراتهم التي غالبا ما تتأخر.وبعد ثلاث ساعات تقريبا قال المطار "إنه سيتم استقبال الركاب مرة أخرى، لكنهم مع ذلك سيواجهون فترات انتظار طويلة وتأخيرات أو إلغاءات محتملة".وبدأ عمال الأمتعة في شركة كيه.إل.إم وهي الذراع الهولندية لشركة الخطوط الجوية الفرنسية إضرابا لم يتم الإعلان عنه مسبقا في ساعة مبكرة من صباح السبت، للمطالبة بزيادة رواتبهم وتحسين ظروف العمل.ويتعامل موظفو "كيه.إل.إم" الأرضيون مع نحو نصف جميع الأمتعة القادمة عبر "سخيبول" ثالث أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا بعد مطاري شارل ديجول في باريس وهيثرو في لندن.وقالت نقابة العمال "إف.إن.في"، إن "الإضراب انتهى عند الظهر تقريبا". وأدت الإضرابات إلى إلغاء وتأخر رحلات جوية في مطار سخيبول في العاصمة الهولندية أمستردام أمس.