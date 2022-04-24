وزير المالية الألماني: علينا الاستعداد لركود تضخمي .. تنامي انخفاض قيمة الأموال

حذر كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني من التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا.وخلال مشاركة افتراضية في المؤتمر الاتحادي لحزبه الديمقراطي الحر أمس، قال ليندنر، الموجود حاليا في واشنطن، "إن ألمانيا يجب أن تستعد لـ"ركود تضخمي" وضعف وتيرة سير الاقتصاد مع تنامي انخفاض قيمة الأموال.وأشار زعيم الحزب الديمقراطي الحر إلى "خطر إفقار كثير من الناس"، فضلا عن وجود خطر أيضا في القدرة على كسب لقمة العيش كما كان من قبل.وتحدث ليندنر عن تضرر الثقة بألمانيا كمقصد للاستثمار، وقلة الاستعداد لدى الشركات لتحمل المخاطر، محذرا من أن الركود التضخمي يمكن أن يؤدي إلى حدوث أزمة استقرار عميقة بشكل سريع وظهور خطر الجوع في أنحاء من العالم.وقال ليندنر "ليست العقوبات المفروضة على روسيا هي التي أدت إلى مخاطر في الاقتصاد العالمي حاليا، بل إن حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي التي أدت إلى تعطيل التعافي بعد الجائحة".وأوضح "نحتاج من ناحية إلى نمو اقتصادي أكثر وأقوى، ولن ينجح ذلك في موقف يشهد ندرة واختناقات توريد وأسعارا مرتفعة من خلال توزيعنا مزيدا ومزيدا من الأموال والإعانات الحكومية". وطالب ليندنر بالاستثمار في التعليم والبحث العلمي وحل التحديات الخاصة بجذب الكوادر الفنية المتخصصة، وبتسريع القضاء على البيروقراطية وإجراءات التخطيط.ودافع عن أولاف شولتس المستشار الألماني الذي يتعرض لانتقادات بسبب افتقاره المزعوم للقيادة، وعدم تزويده أوكرانيا بالدعم اللازم.وقال ليندنر "أولاف شولتس هو شخصية قائدة تعي تماما مسؤولياتها وتوازن قراراتها بعناية".وتابع "يتمتع المستشار بثقة الحزب الديمقراطي الحر وبثقة كتلته البرلمانية أيضا في البوندستاج".وجاء دعم وزير المالية للمستشار الألماني في وقت يتعرض فيه الأخير لانتقادات متواصلة من قبل المعارضة المحافظة وأيضا داخل الحزب الليبرالي وحزب الخضر، أي الطرف الآخر الذي يشكل السلطة التنفيذية في ألمانيا.وتنتقد عدة دول في أوروبا الوسطى ودول البلطيق سياسة شولتس، الذي رفض إرسال معدات عسكرية هجومية إلى كييف، بما في ذلك المركبات المدرعة، فيما يتزايد القتال في شرق أوكرانيا.وعد ليندنر إرسال المعدات العسكرية إلى كييف يعترضه نوعان من "القيود"، عدم تعريض "أمننا الخاص" و"قدرتنا على الدفاع عن أراضي حلف شمال الأطلسي" للخطر، ومحدودية الموارد لدى الجيش الألماني، مكررا بذلك ما قاله المستشار الألماني.إذ قال شولتس في مقابلة الجمعة مع الأسبوعية الألمانية "دير شبيجل"، "إنه يقوم بكل ما يلزم لتجنيب تصعيد قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة. يجب ألا تحصل حرب نووية".وأضاف أن "المعارضين قدموا سياسة حزبه الاشتراكي الديمقراطي حيال روسيا منذ الحرب العالمية الثانية في شكل مشوه".