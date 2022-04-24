النفط تحت ضغط النمو الضعيف للاقتصاد العالمي ومخاوف رفع الفائدة

أكد تقرير "أويل برايس" الدولي، أن آفاق ضعف النمو الاقتصادي على مستوى العالم استمرت في إلقاء العبء على أسعار النفط الخام، في الوقت الذي لا تزال فيه المخاطر الصعودية مطروحة على الطاولة، ولا سيما مع توقعات بفرض عقوبات جديدة على روسيا، وتجدد الصراعات الداخلية، التي تؤثر في إنتاج النفط في ليبيا، لكن في الوقت الحالي تدفع المشاعر الهبوطية الأسعار إلى الأدنى.وعززت الضغوط على القطاع تلميحات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى زيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماع السياسة المقبل في أيار (مايو)، واستمرار مشكلات فيروس كورونا في الصين أكثر من أي وقت مضى، وسط إعلان شنغهاي عن جولة أخرى من عمليات الإغلاق.وذكر التقرير، أن نظام الدفع بالروبل الروسي يعد من أهم التحديات والأعباء التي تواجه الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، مشيرا إلى تأكيد المفوضية الأوروبية أن نظام دفع الغاز الذي أدخلته روسيا حديثا، الذي من شأنه تحويل الأسعار إلى روبل في "غازبروم بنك" هو رد على نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، لكن المخاوف في سوق الغاز الأوروبي تبقى محدودة.وسجلت أسعار النفط الخام خسارة أسبوعية بنحو 5 في المائة، بسبب ضعف توقعات النمو الاقتصادي العالمي ورفع أسعار الفائدة وقيود الإغلاق في الصين نتيجة جائحة كورونا، ما عزز المخاوف على الطلب العالمي على النفط الخام، كما أغلقت أسعار التعاملات اليومية في ختام الأسبوع الماضي بتراجع خام برنت 1.6 في المائة، و1.7 في المائة للخام الأمريكي.وأشار التقرير إلى أن العالم يتجه نحو أزمة طاقة ممتدة، لافتا إلى تأكيد بنك الاستثمار الأمريكي جي بي مورجان، أن العالم بحاجة إلى إيجاد 1.3 تريليون دولار من الاستثمارات الإضافية بحلول 2030 لزيادة إنتاج الطاقة العالمي وتحسين البنية التحتية، وإلا فإن العالم يخاطر برؤية الطلب على الطاقة يتجاوز العرض بنسبة هائلة تصل إلى 20 في المائة.ولفت إلى أن تعزيز المعروض النفطي يستمر من خلال الإفراج عن براميل احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي، حيث منحت وزارة الطاقة الأمريكية عقودا لشراء 30 مليون برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي، متوقعا أنه سيتم تكرير معظم البراميل محليا.ونوه إلى دعوة الولايات المتحدة للبرازيل من أجل إنتاج مزيد من النفط، لافتا إلى قول وزير الطاقة البرازيلي بينتو ألبوكيرك أن الولايات المتحدة طلبت من بلاده إنتاج مزيد من الخام لخفض أسعار النفط، وأن هذه الدعوة الأمريكية تعدها البرازيل صعبة من الناحية اللوجستية، حيث إن الإنتاج حاليا عند المستويات الملائمة والقصوى للبلاد، وهو يحوم حول ثلاثة ملايين برميل يوميا.من جانبه، ذكر تقرير "ريج زون" النفطي الدولي، أن أسعار النفط سجلت ثالث انخفاض خلال أربعة أسابيع، وذلك مع مواجهة الصين لضربة كبيرة في الاستهلاك، إضافة إلى قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية بقوة لكبح التضخم.وتوقع التقرير أن ينخفض استهلاك الوقود في الصين 20 في المائة في نيسان (أبريل) الجاري، مقارنة بالعام الماضي، وذلك في أعقاب قيام البلاد بفرض سلسلة من عمليات الإغلاق بما في ذلك في شنغهاي للقضاء على موجة جديدة من فيروس كورونا، موضحا أن انخفاض الطلب على الوقود قد يعادل 1.2 مليون برميل يوميا.ونقل عن شركة ريستاد إنرجي الدولية تأكيدها أن تقلص الطلب هو نتيجة مباشرة لتأثير انخفاض النشاط الاقتصادي على مستوى العالم هذا العام، متوقعا أن يتراجع الطلب على النفط بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا، لينخفض إلى ما دون المستويات المرتفعة المسجلة في 2019.ولفت إلى أن صورة الاقتصاد الكلي تؤكد وجود رياح معاكسة للنفط الخام، حيث يستعد المستثمرون لأن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بوتيرة سريعة بنحو زيادتين أو أكثر بمقدار نصف نقطة مئوية، ما يدعم الدولار ويضعف أسعار النفط، وفقا للعلاقة العكسية بينهما.وأوضح، أن النفط الخام لا يزال مرتفعا بنحو 35 في المائة هذا العام، على الرغم من التراجع الأخير في الأسعار بسبب استمرار تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا، التي أدت إلى زعزعة استقرار الأسواق وإلى إحداث اضطراب في تدفقات النفط الخام.ولفت التقرير إلى أن الاتجاهات الصعودية للأسعار مستمرة مع وجود دعوات للاتحاد الأوروبي لحظر النفط الروسي وهي مطابقة للخطوات، التي اتخذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كما جاء دعم الأسعار من انقطاع الإمدادات من ليبيا وسط موجة من الاحتجاجات.وتترقب الأسواق - بحسب التقرير - ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيحظر النفط الروسي، وهذا هو الحدث الوحيد الذي سيغير مسار أسعار النفط الخام بشكل كبير، مشيرا إلى أن تعهد شنغهاي بتكثيف تطبيق إجراءات الإغلاق جاء مخيبا لآمال السوق وكاشفا عن أن تفشي الوباء مجددا هناك لم يبلغ ذروته.وأشار التقرير إلى رفع بنك مورجان ستانلي توقعاته لخام برنت بمقدار عشرة دولارات للربعين الثالث والرابع، حيث قال البنك: إنه يرى أرصدة سوق أكثر إحكاما مع استمرار عجز بنحو مليون برميل يوميا على مدار العام.ونوه إلى تأكيد البنك أن المخاطر على الأسعار تميل إلى الاتجاه الصعودي، حيث يرصد كثيرون خطرا كبيرا من أن الاتحاد الأوروبي سيفرض حظرا على استيراد النفط الخام الروسي، على الرغم من أنه من المحتمل أن يتم تنفيذه من خلال فترة سماح طويلة تراوح بين أربعة إلى خمسة أشهر. ومن ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار النفط الخام الجمعة، وسجلت خسارة أسبوعية بنحو 5 في المائة، متأثرة بتوقعات ضعف النمو الاقتصادي العالمي ورفع أسعار الفائدة وقيود مكافحة كوفيد - 19 في الصين، التي أثرت سلبا في الطلب، رغم أن الاتحاد الأوروبي يدرس حظر واردات النفط الروسية.وانخفض خام برنت 1.68 دولار أو 1.6 في المائة عند التسوية إلى 106.65 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.72 دولار أو 1.7 في المائة إلى 102.07 دولار للبرميل عند التسوية.هذا، وخفض صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، بينما قال رئيس "الفيدرالي الأمريكي"، جيروم باول: إن زيادة بنصف نقطة في سعر الفائدة ستكون خيارا مطروحا في الاجتماع المقبل للبنك في أيار (مايو).يذكر أن سعر برنت قد وصل إلى 139 دولارا للبرميل الشهر الماضي في أعلى مستوى منذ 2008، لكن الخامين القياسيين سجلا خسائر أسبوعية بنحو 5 في المائة لكل منهما.ومن جانب آخر، ذكر تقرير "بيكر هيوز" الأسبوعي عن أنشطة الحفر الأمريكية، أن إجمالي عدد الحفارات النشطة في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 2 هذا الأسبوع، بعد زيادة أربع منصات في الأسبوع السابق.وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي عدد الحفارات إلى 695 هذا الأسبوع، 257 منصة أعلى من عدد الحفارات هذه المرة في 2021 وأعلى عدد منذ أبريل 2020، وقد انتعش الحفر بشكل كبير منذ الحرب، مضيفا 45 منصة في الأسابيع الثمانية الماضية.ولفت إلى ارتفاع الحفارات النفطية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع بواقع 1 منصة، لتصل إلى 549، بينما ارتفعت منصات الغاز بمقدار 1 إلى 144. وبقيت منصات متنوعة على حالها عند 2.ونوه التقرير إلى بقاء عدد الحفارات في حوض بيرميان على حاله هذا الأسبوع عند 334، بينما ارتفع عدد الحفارات في إيجل فورد بمقدار 1.وأوضح، أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع إلى 11.9 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي في 15 أبريل، بزيادة قدرها 300 ألف برميل يوميا منذ التدخل الروسي في أوكرانيا.