برعاية الملك .. الرياض تستضيف المنتدى الدولي للأمن السيبراني نوفمبر المقبل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تنظم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، يومي الأربعاء والخميس، 9 و 10 نوفمبر المقبل، النسخة الثانية من المنتدى الدولي للأمن السيبراني في الرياض بعنوان (إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية) بمشاركة نخبة من صناع القرار، والرؤساء التنفيذيين من المنظمات الدولية ذات العلاقة بالمجال؛ إضافة لمجموعة من المتحدثين رفيعي المستوى الذين يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية، وأبرز الشركات العالمية ذات العلاقة.

ويهدف المنتدى إلى فتح آفاق المعرفة حول موضوعات الأمن السيبراني، وتعزيز الاستثمار، وبناء أسس التعاون العالمي في الفضاء السيبراني، فضلا عن تحفيز التطور الاجتماعي والاقتصادي في جوانب الأمن السيبراني.

وأوضحت أن المنتدى سيغطي عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالأمن السيبراني، تناقش في جلسات وخطابات موزعة على مسارات مختلفة، تشمل: الوضع الحالي والمستقبلي لتهديدات الأمن السيبراني، والحلول الآمنة المبتكرة، والجوانب البشرية في الأمن السيبراني، إضافة لمستقبل العمل، والاستفادة من قوى السوق، والحوافز الاقتصادية.

وتأتي نسخة هذا العام استمرارًا لخطى النجاح الذي قوبل به الحوار الافتراضي للمنتدى، الذي عقد بتاريخ 7 أبريل 2021، وكذلك النسخة الأولى من المنتدى التي عقدت في فبراير 2020، حيث شهدتا حضورا وتفاعلا متميزا من المهتمين وأصحاب العلاقة من أكثر من (100) دولة.