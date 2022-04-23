"الفاو" لـ"الاقتصادية": سيناريوهات المحاكاة تنبئ بارتفاعات جديدة لأسعار الغذاء .. الإمدادات ضيقة

قالت لـ"الاقتصادية" منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، إن أسعار السلع الأساسية في الأسواق الدولية سترتفع عن مستويات خط الأساس السابقة، وذلك بسبب الإمدادات العالمية الضيقة، التي شهدتها دول العالم أخيرا.وأوضحت المنظمة أن من أبرز العوامل، التي أثرت في الإمدادات، الحرب الراهنة وانتشار كورونا، إضافة إلى ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية بما في ذلك الأسمدة والوقود، وهذا عامل إضافي ينظر إليه على أنه يدعم ارتفاع الأسعار في عامي 2022 / 2023.جاء ذلك في رد المنظمة على استفسار "الاقتصادية" حول تأثير التدخل الروسي في أوكرانيا ومعدلات التضخم وتراجع نمو الاقتصاد العالمي على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية في الأسواق العالمية.وقال جوناثان باوند، الخبير الاقتصادي في "الفاو"، إن أسعار الصادرات الدولية من المواد الغذائية الأساسية التي تم قياسها، وفقا لمؤشر FFPI وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في شباط (فبراير) 2022، بعد زيادات شبه متواصلة ومستمرة منذ منتصف 2020.وأوضح أن ذلك جاء نظرا لأهمية كل من أوكرانيا وروسيا في تصديرها كثير من المنتجات والمحاصيل إلى أسواق الغذاء العالمية، ولا سيما بالنسبة للقمح والبذور الزيتية، لافتا إلى أن الاضطرابات المرتبطة بالصراع دعمت بمزيد من ارتفاعات الأسعار في آذار (مارس) الماضي ودفعتها إلى مستوى جديد.وبين باوند أن منظمة الأغذية والزراعة قامت بمحاكاة السيناريوهات المحتملة لأسعار السلع الدولية في عام التسويق 2022 / 2023، بناء على تأثير الصراع على الإمدادات القابلة للتصدير، وأشارت إلى أن الأسعار الدولية سترتفع عن مستويات خط الأساس السابقة.وشدد الخبير الاقتصادي في منظمة الفاو على أنه في ضوء التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي العالمي، مع الانعكاسات السلبية المتوقعة على الدخل، فإن الزيادات الأخرى في أسعار الغذاء الدولية ستؤثر بشكل أكبر في الأسر الضعيفة.ولفت إلى أن هذه المخاطر ستبرز بشكل أكبر في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، إذ تمثل الواردات حصة كبيرة من الإمدادات المحلية، وتمثل مشتريات الأسر الغذائية نسبة كبيرة من دخولها، ولا سيما أن بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى تتعرض بشكل خاص للتغيرات في أسعار القمح، نظرا لاعتمادها على الواردات، إضافة إلى أهمية القمح في وجباتها الغذائية.وحول بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، قال إن القمح أقل أهمية، لكن ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيؤثر في القوة الشرائية للأسر، إذ يمثل الغذاء نسبة كبيرة من الاستهلاك.ونوه إلى أن أسعار القمح وصلت في عدد من دول جنوب إفريقيا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في 2022، حتى قبل اندلاع الصراع.وأشار الخبير الاقتصادي في منظمة الفاو إلى أنه نظرا للتغيرات المستمرة في الأسواق العالمية، تواصل منظمة الأغذية والزراعة مراقبة حالة الأسعار عن كثب على المستويين العالمي والوطني المحلي، وتقييم العوامل، التي تدفع تغيرات الأسعار، فضلا عن الآثار المترتبة على الأمن الغذائي.ووفقا لآخر تقرير صدر عن مؤشر منظمة "الفاو"، سجلت الأسعار العالمية للسلع الغذائية ارتفاعا ملحوظا في آذار (مارس) لتصل إلى أعلى مستويات لها على الإطلاق.وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية 159.3 نقطة في آذار (مارس) 2022، بزيادة 12.6 في المائة عن مستواه المسجل في شباط (فبراير)، حين بلغ أعلى مستوى له منذ إرسائه في 1990.ويتتبع هذا المؤشر التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأكثر تداولا، وكان المستوى الأخير الذي سجله هذا المؤشر أعلى 33.6 في المائة مما كان عليه في آذار (مارس) 2021.وكان مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب أعلى 17.1 في المائة في آذار (مارس) من مستواه المسجل في شباط (فبراير)، مدفوعا بالارتفاع الكبير في أسعار القمح والحبوب الخشنة كافة، وذلك إلى حد كبير نتيجة الحرب في أوكرانيا.ويمثل الاتحاد الروسي وأوكرانيا معا نحو 30 في المائة من صادرات القمح و20 في المائة من صادرات الذرة على الصعيد العالمي على التوالي، خلال الأعوام الثلاثة الماضية.وسجلت الأسعار العالمية للقمح زيادة حادة 19.7 في المائة، فاقمتها الشواغل بشأن أوضاع المحاصيل في الولايات المتحدة الأمريكية.وارتفعت في الوقت نفسه أسعار الذرة 19.1 في المائة من شهر إلى آخر، لتسجل مستوى قياسيا جديدا، وكذلك بالنسبة إلى أسعار الشعير والذرة الرفيعة.وبفعل الاتجاهات المتباينة بحسب مصادر الأرز ومواصفاته المتنوعة، لم يطرأ سوى تغيير طفيف على قيمة مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأرز خلال آذار (مارس)، مقارنة بمستواه المسجل في شباط (فبراير)، فبقي بالتالي أدنى 10 في المائة من قيمته قبل عام من الآن.أما مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية، فقد سجل ارتفاعا 23.2 في المائة، مدفوعا بارتفاع أسعار زيوت دوار الشمس، علما بأن أوكرانيا هي المصدر الرئيس في العالم لهذا الزيت.وارتفعت أيضا الأسعار الدولية لزيوت النخيل والصويا وبذور اللفت بشكل ملحوظ بفعل ارتفاع أسعار زيت دوار الشمس وتزايد أسعار النفط الخام، في ظل تواصل ارتفاع أسعار زيت الصويا نتيجة المخاوف إزاء انحسار الإمدادات المتاحة للتصدير في أمريكا الجنوبية.وسجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الألبان ارتفاعا 2.6 في المائة، بما يتخطى مستواه المسجل في آذار (مارس) 2021 23.6 في المائة، في ظل ارتفاع أسعار الزبدة والحليب المجفف بشكل حاد، وسط الطفرة في الطلب على الواردات في عمليات التسليم في الأجلين القريب والبعيد، خاصة من الأسواق الآسيوية.