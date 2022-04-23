10.2 تريليون دولار سيولة متداولة في أكبر 20 بورصة خلال شهر

تقدمت سوق الأسهم السعودية ضمن قائمة أكبر 20 بورصة حول العالم من حيث السيولة المتداولة في السوق، محتلة المرتبة الـ18 خلال فبراير الماضي، مقارنة بالـ19 في يناير السابق له.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات "تداول" ومواقع البورصات العالمية والاتحاد العالمي للبورصات، بلغت السيولة المتداولة في أكبر 20 بورصة حول العالم 10.19 تريليون دولار في شهر بصدارة بورصة نيويورك بـ2.79 تريليون دولار.

واستعادت "ناسداك" الأمريكية المركز الثاني بسيولة قيمتها 2.66 تريليون دولار، ثم بورصة شنزن الصينية "1.39 تريليون دولار" ثالثا.

واحتلت سوق الأسهم السعودية المرتبة الـ18 مع ارتفاع السيولة المتداولة خلال فبراير الماضي 7.3 في المائة عن الشهر السابق له، لتبلغ 159.5 مليار ريال "42.54 مليار دولار".

وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسة "تاسي" 2.6 في المائة خلال فبراير الماضي مقارنة بإغلاق الشهر السابق له، لينهي الشهر عند مستوى 12590.3 نقطة مقابل 12271.8 نقطة.



ترتيب البورصات



جاء ترتيب أكبر 20 بورصة حول العالم من حيث قيمة التداول خلال فبراير 2022، بصدارة بورصة نيويورك "الولايات المتحدة" بـ2.79 تريليون دولار، تلتها بورصة ناسداك "الولايات المتحدة" البالغة سيولتها 2.66 تريليون دولار، ثم بورصة شنزن "الصين" بـ1.39 تريليون دولار.

ورابعا، حلت بورصة شنغهاي "الصين" بـ991.6 مليار دولار، ثم في المركز الخامس جاءت بورصة طوكيو "اليابان" بـ523.4 مليار دولار، ثم بورصة كوريا الجنوبية 277.6 مليار دولار، وسابعا بورصة هونج كونج "الصين" بـ206.2 مليار دولار.

وفي المرتبة الثامنة بورصة تورنتو "كندا" بقيمة تداول 200 مليار دولار، ثم بورصة فرانكفورت "ألمانيا" بـ194.4 مليار دولار.

وعاشرا بورصة تايوان 155.7 مليار دولار، ثم البورصة الوطنية للأسهم "الهند" بقيمة تداول 153.4 مليار دولار، ثم بورصة لندن "بريطانيا" بـ128.6 مليار دولار.

وفي المركز الـ13 جاءت البورصة الأسترالية بقيمة تداول 106.8 مليار دولار، ثم بورصة البرازيل 104.7 مليار دولار.

خلفها بورصة سويسرا الـ15 بقيمة تداول 83.1 مليار دولار، ثم بورصة تايلاند في المركز الـ16 بقيمة تداول 52.1 مليار دولار.

خلفها بورصة إسطنبول "تركيا" في المركز الـ17 بقيمة تداول 46.4 مليار دولار، و"تداول" السعودية الـ18، فيما حلت بورصة مدريد "إسبانيا" في المرتبة الـ19 بقيمة تداول 37.4 مليار دولار، والـ20 بورصة تايبيه "تايوان" بقيمة تداول 37 مليار دولار.



وحدة التقارير الاقتصادية