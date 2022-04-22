أكبر تراجع لسهم فيراري خلال أسبوعين على خلفية استدعاء آلاف السيارات بسبب مشكلات بالمكابح

هوى سهم شركة فيراري الإيطالية بأكبر نسبة في أكثر من أسبوعين بعدما أكدت شركة السيارات الرياضية الفارهة أنها ستستدعي الآلاف من سياراتها بسبب مشاكل في أنظمة المكابح بها.

وقالت فيراري في بيان إن "السيارات المشمولة في طلب الاستدعاء تتزايد لديها احتمالات حدوث تسريب في زيت المكابح، مما يقلل من كفاءة نظام المكابح أو يعطله".

وتشمل عملية الاستدعاء بعض السيارات من طرازي 458 و488 للشركة.

وبينما لم تقدم فيراري تفاصيل عن العدد الإجمالي للسيارات المشمولة بالاستدعاء على مستوى العالم، تقوم باستدعاء 2222 سيارة في الصين وحدها، محذرة ملاك السيارة من مشاكل محتملة في المكابح.

وانخفض سهم الشركة بنسبة كبيرة بلغت 3.3% على خلفية هذه الأنباء اليوم الجمعة، ما يصل بنسبة التراجع خلال العام إلى 13%. ويسجل تراجع اليوم الجمعة أسوأ أداء في اليوم لشركة فيراري على مؤشر ستوكس 600 لشركات السيارات وقطع الغيار.

وتشير بيانات خدمة "بلومبرج أنتليجنس" للأبحاث التسويقية إلى أن هذا العدد يمثل تقريبا جميع سيارات فيراري التي بيعت في الصين منذ عام .2018 وجاء في مذكرة على الموقع الإلكتروني للهيئة الحكومية لضوابط السوق في الصين أن قرار الاستدعاء يشمل 458 سيارة طراز إيطاليا و258 سيارة طراز سبيسيال و488 سيارة سبايدر و488 سيارة جي.تي.بي، ويتراوح تاريخ تصنيع هذا السيارات ما بين 2 آذار/مارس 2010 حتى 12 آذار/مارس .2019 ونصحت المذكرة قائدي هذه السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة، وإذا ما أظهرت السيارة أي إشارة تحذيرية من نقص زيت المكابح، فلابد من التوقف على الفور والاستعانة بعربة لقطر اليسارة.

ويبدأ استدعاء السيارات المذكورة اعتبارا من 30 أيار/مايو المقبل.