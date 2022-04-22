تعرف على أكبر 3 شركات ناشئة قيمة في العالم

تصدرت شركة "بايت دانس" الصينية للذكاء الاصطناعي الشركة الناشئة الأعلى من حيث القيمة في العالم، حيث تقدر قيمة الشركة الأم لـ "تيك توك" بـ 140 مليار دولار.

اعتبارًا من أبريل 2022، هناك أكثر من 1000 شركة ناشئة من شركة يونيكورن (الشركات التي تقدر قيمتها بمليار دولار أو أكثر) في العالم.

ومن بين الشركات التي حققت ارتفاعا سريعا في القائمة شركة بيع الملابس الصينية بالتجزئة "شي إن" ، والتي تقدر قيمتها الآن بـ 100 مليار دولار.

في المرتبة الثانية " سبيس إكس" بقيمة تخطت 100 مليون دولار ، بينما تأتي "شي إن" بالمرتبة الثالثة، وذلك بحسب بيانات ستاتيستا.