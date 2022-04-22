8 آلاف حديقة ومتنزه وساحة بلدية في المملكة.. مساحتها 155 مليون متر مربع

عملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال 2021 على تنفيذ 37 مبادرة تخدم برامج تحقيق الرؤية بما فيها برنامج جودة الحياة، حيث عملت على تنفيذ 9 مبادرات إستراتيجية ضمن قطاع الخدمات البلدية والبنية التحتية، منها مبادرة أنسنة المدن، ومبادرة إنشاء وتطوير المباني والمرافق البلدية، حيث أنجزت الوزارة مبادرة أنسنة المدن، مما أسهم في تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، وزيادة الجاذبية البصرية كهدف إستراتيجي لبرنامج جودة الحياة، كما تم إنجاز مبادرة إنشاء وتطوير المباني والمرافق العامة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية وتغطية مشاريع وصيانة البنى التحتية.

وتبنّت الوزارة 8 برامج لتنفيذ إستراتيجيتها في إطار تحقيق مستهدفات الرؤية، أبرزها برنامج التخطيط المكاني وبرنامج تحسين المشهد الحضري وبرنامج تطوير البنية التحتية للمدن، كما عملت على تنفيذ 37 مبادرة تخدم برامج تحقيق الرؤية بما فيها برنامج جودة الحياة، وقد أسهمت مبادرات الوزارة في أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري من خلال زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء لتصل إلى 5.5 أمتار لكل فرد، حيث بلغت أكثر من 212 مليون م2 خلال عام 2021، مما يسهم في تطوير وإثراء جودة الحياة وجعل المدن صديقة أكثر للمواطن والمقيم.

وخلال العام الماضي قامت الوزارة بإنجاز 217 حديقة عامة ليصل العدد الإجمالي بنهاية 2021 إلى 6303 حدائق عامة بمساحات إجمالية بلغت 140.4مليون م2 وبنسبة نمو بلغت 3.6%، كما تم إنشاء 50 ساحة بلدية ليرتفع العدد الإجمالي للساحات إلى 1836 ساحة بلدية بإجمالي 14.7 مليون م2 وبنسبة نمو بلغت 2.8%، إضافة إلى إنشاء 254 ملعباً بلدياً للأطفال والبالغين ليرتفع عدد الملاعب الإجمالي إلى 5043 ملعباً بلدياً بنسبة نمو بلغت 5.3%، وفيما يتعلق بساحات المواقف العامة للسيارات فقد تم إنجاز 113 ساحة ليصل عدد الساحات المخصصة للمواقف العامة 4046 ساحة بنسبة نمو بلغت 2.9%.

وشهدت المراكز الحضارية إنجاز 15 مركزا حضاريا موزعة على جميع مناطق المملكة، ليصل عدد المراكز الحضارية بنهاية 2021 إلى 252 مركزا حضاريا بنسبة نمو بلغت 6.3%، كما تم إنجاز 25 ميدانا للاحتفالات ليبلغ عدد ميادين الاحتفالات 593 ميدانا عاما بنهاية العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 4.4%.

وفي التشجير والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء، بلغ عدد الأشجار المزروعة حتى نهاية عام 2021 أكثر من 23.46 مليون شجرة منها 2.3 مليون شجرة زُرعت خلال عام 2021 بنسبة نمو 11.2%، بينما بلغت مساحة المسطحات الخضراء حتى نهاية عام 2021 أكثر من 212.47 مليون م2 منها أكثر من 17.5مليون م2 أنجِز خلال عام 2021 بنسبة نمو 14.3%، كما حرصت الوزارة على رفع مستوى التمثيل في برنامج السعودية الخضراء، حيث تم اقتراح عدد من المبادرات وربطها بمبادرة السعودية الخضراء، شملت (أنسنة المدن، والتشجير من خلال رخص البناء، والحملات التطوعية والمشاركة المجتمعية، والتشجير من خلال الرخص التجارية، والإعفاء من المخالفات مقابل التشجير، والتشجير من خلال تسوير الأراضي، والشراكة مع الجمعيات غير الربحية للتشجير)، مع مراقبة التغير في الغطاء النباتي باستخدام التصوير الجوي ونظم المعلومات الجغرافية.

وخلال عام 2021 جهزت الوزارة 25 ميدانا للاحتفالات، ليصل عددها الإجمالي إلى 593 ميدان احتفال، كما خصصت الوزارة دورات مياه عامة منتشرة على مستوى المدن والأحياء، بلغ عددها نهاية عام 2021 أكثر من 3400 دورة مياه منها 153 دورة مياه عامة أنجِزت خلال عام 2021 بنسبة نمو 4.7%.

كما أنجزت الوزارة عدداً من الدراسات والأبحاث في مجالات التخطيط العمراني شملت دراسة المعايير الدولية لنصيب الفرد من المسطحات الخضراء، لتأتي مساندة وداعمة لمبادرة الرياض الخضراء وبهدف زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء وزيادة الرقعة الزراعية الخضراء في المملكة.