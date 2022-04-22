الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على انخفاض تحت ضغط نتائج متباينة

بدأت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تداولاتها اليوم على انخفاض في ظل نتائج أعمال متباينة للشركات، في حين قلصت الأسهم المرتبطة بالنمو بعض خسائرها في أسبوع عصيب شهد ارتفاع عوائد السندات مع تأهب المستثمرين لرفع أسعار الفائدة.وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 65.4 نقطة يما يعادل 0.19 بالمئة إلى 34727.38 نقطة.وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 7.8 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 4385.83 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 5.9 نقطة أو 0.04 بالمئة إلى 13168.796 نقطة.