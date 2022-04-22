تراجع أرباح أمريكان إكسبريس 6 % خلال الربع الأول إلى 2.1 مليار دولار

أعلنت شركة بطاقات الائتمان الأمريكية أمريكان إكسبريس اليوم الجمعة تراجع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي رغم زيادتها عن التوقعات.

وقالت الشركة إن صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 2.1 مليار دولار بانخفاض نسبته 6% عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين زادت الإيرادات بنسبة 29% سنويا إلى 11.7 مليار دولار.

وقال ستيفن سكويري الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة لـ "د ب أ" إن استخدام العملاء لبطاقات الائتمان مازال قويا. وأشار إلى قوة الاحتفاظ بالعملاء، قائلا إن الشركة متمسكة بتوقعاتها لنتائج العام الحالي وتحقيق نمو يتراوح بين 18 و 20% في الإيرادات.

وتشير هذه الأرقام إلى أن أرباح السهم الواحد في الشركة بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي 2.73 دولار للسهم مقابل 2.74 دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون أرباحا بمعدل 2.44 دولار للسهم.