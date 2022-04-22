مصر: "هانيويل" تتطلع لاستثمار 200 مليون دولار في البتروكيماويات وإنتاج الوقود الأخضر

قال رئيس شركة "هانيويل" العالمية لمنطقة شمال أفريقيا خالد هاشم اليوم إن الشركة تسعى لاستثمار نحو 200 مليون دولار في البتروكيماويات وإنتاج الوقود الأخضر لتموين الطائرات في مصر.

وأضاف هاشم خلال مباحثاته مع وزير البترول المصري طارق الملا أن مصر مؤهلة لأن تصبح مركزا محوريا يربط أوروبا بالشرق الأوسط وخاصة في مشروعات الوقود الأخضر لتموين السفن وإنتاج الهيدروجين والأمونيا وفقا لرويترز.