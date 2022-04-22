26.92 مليار دولار حجم الاستثمار المباشر غير المالي للصين بالخارج في الربع الأول

أظهرت أرقام رسمية أصدرتها وزارة التجارة الصينية أن حجم الاستثمار المباشر الصيني غير المالي في الخارج وصل إلى 170.95 مليار يوان، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2022، بزيادة 6.3 في المائة على أساس سنوي.

وأضافت الوزارة أنه، ومن حيث القيمة بالدولار الأمريكي، ارتفع حجم الاستثمار المباشر الصيني غير المالي في الخارج بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 26.92 مليار دولار أمريكي، بحسب ما أوردته اليوم وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وخلال الربع الأول من العام الجاري، ازداد الاستثمار المباشر الصيني غير المالي إلى دول الحزام والطريق، بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 5.26 مليار دولار أمريكي، وفقا لأرقام وزارة التجارة.

وبلغ حجم الاستثمار في مجال البيع بالجملة والتجزئة 5.45 مليار دولار أمريكي، بزيادة 36.3 في المائة على أساس سنوي، فيما ارتفع الاستثمار في قطاع التصنيع بنسبة 13.3 في المائة أساس سنوي.