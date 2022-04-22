بسبب تراكم الشحن في شنغهاي .. ارتفاع الأسعار في ألمانيا

يؤدي تراكم الشحن بسبب الإغلاق المفروض على مدينة شنغهاي المركز التجاري الصيني إلى زيادة الأسعار في ألمانيا، وفقا لما قاله الممثل الاقتصادي الألماني ماكسيمليان بوتيك لوكالة الأنباء الألمانية اليوم.

وقال بوتيك إن الصادرات من ميناء شنغهاي، الأكبر في العالم، تقلصت بشكل حاد منذ أن تم فرض الإغلاق على المدينة في الأسابيع الأخيرة وسط ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأضاف بوتيك، والذي يمثل المصالح التجارية الألمانية في شنغهاي: "ستظهر اختناقات في التسليم في الوقت الراهن ستتأثر بها ألمانيا أيضا".

وأوضح أن العديد من الشركات لم تتسلم بضائع من الصين منذ أكثر من 3 أسابيع. كما أن طرق التوريد البديلة عبر موانئ أخرى غير كافية للحد من الخسارة.

وأوضح بوتيك أن العجز في الإمدادات من الصين سيظل له تأثير سلبي على التضخم المرتفع بالفعل في ألمانيا.

وقال المبعوث: "إن موجات الصدمة التي أحدثها الإغلاق هنا في الصين لم يتم استيعابها بالكامل بعد، وقد يستغرق الأمر شهورا لإصلاح الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية".

وأوضح أن المشكلة الأكبر ليست في الميناء ذاته، ولكن بسبب إجراءات فيروس كورونا الصارمة، فإن الصعوبة تكمن في نقل البضائع بالشاحنات من وإلى الميناء.

ووفقا لبوتيك، فإن الإغلاق يؤثر حاليا على جميع الشركات، بغض النظر عن نوع الصناعة أو حجمها. فقد تأثرت سلاسل التوريد والنقل والخدمات اللوجستية والإنتاج.

وتعتبر شنغهاي مركز أكبر موجة تفشي لفيروس كورونا في الصين منذ أن بدأ الوباء قبل أكثر من عامين.

وتعيش المدينة الساحلية التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة في حالة إغلاق جديدة منذ شهر.

وتنتهج القيادة الصينية استراتيجية صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا تشمل حظر التجول وإجراء فحوصات جماعية وفرض الحجر الصحي.

