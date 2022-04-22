مجلس النواب اليمني يوافق على برنامج الحكومة ويمنحها الثقة

صوت مجلس النواب اليمني، خلال جلسة عقدها في عدن، بالموافقة على برنامج الحكومة ومنحها الثقة، مع جملة ملاحظات شملت الملفات العسكرية والأمنية والاقتصادية والتنموية.

وناقش المجلس في اجتماع يوم الخميس برنامج الحكومة المقدم من رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك لطلب منح الثقة للحكومة على ضوء البرنامج.

ودعا رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، رئيس وأعضاء الحكومة إلى التعامل بجدية لتحقيق برنامجها والملاحظات الواردة عليه وطالبها بتقديم بتقارير متكاملة إلى المجلس في جلساته المقبلة.

من جانبه أكد رئيس الوزراء، معين عبد الملك، التزام الحكومة بتنفيذ كافة ما جاء في برنامجها ومقترحات مجلس النواب وقال إن الحكومة تعمل في ظروف استثنائية وتواجه تحديات وصعوبات متعددة و تعمل جاهدة على مواجهة وحل هذه الصعوبات والتحديات.

كما تعهد رئيس الوزراء بموافاة مجلس النواب بتقرير يصدره كل ثلاثة أشهر بتقرير يوضح فيه ما أنجزته الحكومة والصعوبات الماثلة أمامها.

واستعرض مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في اجتماع، له الليلة الماضية بعدن، جملة من التحديات في الساحة الوطنية، والهادفة إلى تفعيل مؤسسات الدولة.

وفي الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس المجلس، رشاد محمد العليمي، وحضره أعضاء المجلس جرى مناقشة التحديات في مختلف المجالات العسكرية والأمنية والقضائية والإدارية.

ووفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) اتخذ مجلس القيادة الرئاسي عددا من القرارات إزاء المواضيع التي تمت مناقشتها في كافة الجوانب.