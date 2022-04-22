بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.. الاتحاد الأوروبي يجمد أصولا بقيمة 35 مليار يورو

جمدت دول الاتحاد الأوروبي أصولا بقيمة 35 مليار يورو (39 مليار دولار) في رد فعل على التدخل الروسي لأوكرانيا خلال أول خمسة أسابيع ونصف الأسبوع من الحرب، فيما تصدرت فرنسا القائمة حيث جمدت بضائع ورؤوس أموال بقيمة 23.5 مليار يورو، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وجمدت بلجيكا أصولا بقيمة 10 مليارات يورو، تتضمن تأثير قطع اتصال بنوك روسية عن خدمة الدفع الدولية "سويفت"، وفقا لمسؤول طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لسرية المسألة. وجمدت إيطاليا 1.1مليار يورو، حيث شملت الأصول التي شملها التجميد يخوتا وعقارات في سردينيا وتوسكانا.