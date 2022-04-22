شركات طاقة صينية تبحث شراء حصة شركة شل في مشروع غاز كبير بموسكو

قالت مصادر مطلعة إن شركات طاقة صينية كبرى تديرها الدولة تجري محادثات مع شركة الطاقة الهولندية البريطانية العملاقة شل لشراء حصتها في مشروع روسي كبير لتصدير الغاز الطبيعي. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن شركات كنووك وسي.إن.بي.سي وسينوباك جروب الصينية تجري مناقشات مشتركة مع شل لشراء حصتها البالغة 27.5% من مشروع الغاز الطبيعي المسال سخالين الروسي بعد التدخل الروسي لأوكرانيا.

وأضافت المصادر أن المناقشات مازالت في مرحلتها الأولى ومازال هناك احتمال لعدم التوصل إلى اتفاق بين الشركات، مشيرة إلى أن شل منفتحة أيضا على المحادثات مع مشترين محتملين آخرين من خارج الصين.

ودفعت هذه الأخبار سهم شل إلى الارتفاع بنسبة1.3% ليصل إلى 2236 بنس اليوم الخميس، في حين استقر مؤشر إف.تي.إس.إي 100 الرئيسي لبورصة لندن للأوراق المالية.

ويمكن أن تؤدي المناقشات الحالية إلى بيع حصة شل في مشروع الغاز الطبيعي الروسي إلى شركة صينية واحدة أو شركتين أو إلى الشركات الثلاث معا.