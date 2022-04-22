مساعدات سعودية غذائية إلى السودان وطاجيكستان وبنجلادش

تواصل المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم يد العون والمساعدة إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجا حول العالم، حيث وزع المركز مساعدات غذائية رمضانية في كل من السودان وطاجيكستان، وبنجلادش.ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 128 سلة غذائية رمضانية في حي سوبا الحلة في محلية الخرطوم التابعة لولاية الخرطوم في السودان، استفادت منها 128 أسرة، ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام الجاري.وتشمل مبادرة إطعام 19 دولة حول العالم بهدف تأمين الأمن الغذائي والوقوف مع الفئات المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك.كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 787 سلة غذائية في طاجيكستان، ضمن مبادرة "إطعام" الرمضانية. وشمل التوزيع مناطق دوشنبه، وراشت، وكولاب، وعيني، استفاد منها 3.935 شخصا. وتستهدف المبادرة توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية لأكثر من 51 ألف مستفيد من الفئات الأكثر احتياجا في طاجيكستان خلال شهر رمضان.وفي بنجلادش وزع المركز 2,000 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجا في مقاطعة شيتاجونج، استفاد منها 10,000 فرد.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة ممثلة في المركز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.وقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسليم 2700 طن متري من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في محافظة عدن، لتوزيعها على 1,785,000 فرد في سبع محافظات يمنية، وذلك ضمن دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين للشعب اليمني.وثمن القائم بأعمال مدير مكتب الغذاء العالمي في عدن محمد شيخ المساعدات العينية المقدمة من المركز للمحتاجين في اليمن التي وصلت في الوقت المناسب خلال شهر رمضان المبارك، حيث تتزايد الاحتياجات الغذائية للأسر، مشيرا إلى أن عملية التوزيع تتم وفق آلية دقيقة تستهدف المستحقين.يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة دشن مطلع شهر رمضان الحالي توزيع 5.000 طن من التمور لـ 13 محافظة يمنية ضمن مشروع توزيع التمور في اليمن لعام 1443 يستفيد منه أكثر من 600 ألف أسرة محتاجة.وتأتي هذه المساعدات ضمن المساهمة السعودية السنوية من التمور التي تقدم لعدد من الدول العربية والإسلامية ومن ضمنها اليمن عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.