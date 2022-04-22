بعد السيطرة على ماريبول .. بوتين يأمر بمحاصرة مصنع "آزوف ستال"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، أن قواته نجحت في "تحرير" مدينة ماريوبول المرفئية الاستراتيجية في أوكرانيا، فيما شكك نظيره الأمريكي جو بايدن في صحة هذا التصريح، معلنا عن مساعدة عسكرية إضافية لكييف بقيمة 800 مليون دولار.ويتحصن الجنود الأوكرانيون المقاومون في مصنع "آزوفستال" الكبير لصناعة الصلب في هذه المدينة الساحلية الواقعة في أقصى جنوب إقليم الدونباس التي استحالت إلى كومة ركام بعدما قصفتها القوات الروسية وحاصرتها نحو شهرين، بحسب "الفرنسية".ويرفض هؤلاء الاستسلام وقد طالب سفياتوسلاف بالامار معاون قائد كتيبة "آزوف" عبر تليجرام بـ"ضمانات" أمنية من "العالم المتحضر" قبل الخروج.ومن شأن سقوط ماريوبول أن يشكل انتصارا كبيرا لموسكو بعد نكسات ميدانية لقواتها، وبعدما كان مراقبون كثيرون قد اعتقدوا أن كييف ستسقط خلال بضعة أيام.وعلى الرغم من توجيهه دعوة جديدة للمقاتلين الأوكرانيين الذين انكفأوا إلى مجمع "أزوفستال" الصناعي لإلقاء السلاح، رفض هؤلاء الاستسلام.وفي هذا السياق، عد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "الهجوم المقترح على المنطقة الصناعية غير مناسب"، آمرا بـ"إلغائه"، بحسب ما قال خلال اجتماع مع وزير الدفاع سيرجي شويجو بث التلفزيون الروسي مقتطفات منه.وقال بوتين "لا بد من مراعاة حياة جنودنا وضباطنا وصحتهم وينبغي عدم خوض هذه السراديب والزحف تحت الأرض"، مضيفا "حاصروا كل هذه المنطقة بحيث لا تمر فيها ذبابة واحدة".في ظل هذه الظروف، عد الرئيس الأمريكي أن سيطرة الجيش الروسي على هذه المدينة هي "موضع شك". وقال "ليس هناك بعد أي دليل على أن ماريوبول سقطت بالكامل" مشددا على أن بوتين "لن ينجح أبدا في السيطرة على كل أوكرانيا واحتلالها".وكتبت وزارة الخارجية الأوكرانية تغريدة استعادت فيها الدعوة التي وجهها قائد كتيبة "آزوف"، مطالبة بإقامة "ممر إنساني عاجل" مع "ضمانات" أمنية لإجلاء المدنيين الذين "لا يزالون موجودين بأعداد كبيرة" في المصنع.وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أكد أن "ألف مدني من نساء وأطفال" لا يزالون في المصنع وكذلك "مئات الجرحى". وتحدث رئيس بلدية ماريوبول عن ما بين 300 وألف مدني".وبحسب وزير الدفاع سيرجي شويجو، ما زال نحو ألفي مقاتل في مصنع الصلب هذا ولم يأت وزير الدفاع الروسي على ذكر أي مدنيين بينهم.وأكد الجيش الأوكراني أن القوات الروسية بذلت محاولات لاقتحام ميناء ماريوبول البحري ومصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا.ويقع معظم ماريوبول تحت سيطرة القوات الروسية لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال أمس الأول إن القوات الأوكرانية ما زالت في جزء من المدينة.وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس إن بلاده التي تدمرها الحرب تحتاج إلى مزيد من الأسلحة الثقيلة للدفاع عن نفسها في مواجهة التدخل الروسي الذي يهدد صميم وجودها، وطلب من الدول الغربية فرض مزيد من العقوبات على روسيا.وفي كلمة وجهها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة إلى البرلمان البرتغالي قال زيلينسكي إن البرتغاليين، الذين سيحتفلون في الأسبوع المقبل بمرور 48 عاما منذ أنهت ثورة لم تشهد تقريبا إراقة للدماء دكتاتورية فاشية استمرت عقودا، يعرفون جميعا على أفضل وجه ماذا يعني الكفاح من أجل الديمقراطية.وأضاف "في 57 يوما من الحرب احتل الروس، أكثر من ألف بلدة أوكرانية، واضطر ملايين الأشخاص إلى الفرار، الأمر كما لو أن البرتغال كلها اضطرت للرحيل".وقال إن الجيش الروسي ارتكب أعمالا وحشية في أوكرانيا بعضها في مدينة ماريوبول الساحلية التي واجهت قصفا عنيفا.وتنفي روسيا التي تصف إجراءاتها في أوكرانيا بأنها "عملية عسكرية خاصة" استهداف المدنيين وترفض ما تقول أوكرانيا إنها أدلة على أعمال وحشية قائلة إن كييف اصطنعتها لتقويض محادثات السلام.وطلب الرئيس الأوكراني من البرتغال دعم فرض حظر عالمي على النفط الروسي وتأييد طلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.وبعد وقت قصير من إلقاء الكلمة قال رئيس البرلمان البرتغالي أوجوستو سانتوس سيلفا "كفاح بلادكم من أجل الحرية هو كفاح أوروبا من أجل الحرية".وأعلنت روسيا أمس إغلاق قنصليات لدول البلطيق على أراضيها، ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها لاتفيا، ليتوانيا، وإستونيا التي تندد بالتدخل الروسي في أوكرانيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنها "سحبت تصريح العمل" من القنصليات العامة لكل من لاتفيا، إستونيا، وليتوانيا في سان بطرسبيرج، كما اتهمت جاراتها الثلاث بمنح "مساعدة عسكرية لنظام كييف".كما أغلقت روسيا قنصلية لاتفيا ومستشارية القنصلية الإستونية العامة في بسكوف "شمال غرب".فضلا عن ذلك، أعلنت الخارجية مسؤولي البعثات القنصلية للاتفيا وإستونيا "أشخاصا غير مرغوب فيهم" ويجب عليهم مغادرة الأراضي الروسية.وأغلقت القنصليات الروسية العامة في لاتفيا، إستونيا، وليتوانيا في نيسان (أبريل) الجاري بقرار من السلطات المحلية التي بررت الخطوة بالتدخل الروسي في أوكرانيا.كما طرد أكثر من 200 دبلوماسي روسي في مطلع نيسان (أبريل) الجاري من دول الاتحاد الأوروبي، وردت روسيا مذاك بإجراءات مماثلة.