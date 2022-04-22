لإيصالها لمستحقيها .. تدشين خدمة الزكاة عبر "تبرع"

دشنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم خدمة الزكاة عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" والتي تسهل على الأفراد إخراج الزكاة بطريقة موثوقة بما يضمن سرعة ومرونة إيصال الزكاة لمستحقيها من خلال خيارات السداد السريعة الآمنة.

وتعد "تبرع" الحل الأسهل والأمثل لإيصال المتبرع إلى المحتاج في شتى مناطق ومدن المملكة عبر عملية تبرع آمنة وشفافة حيث بلغ عدد المستفيدين من الزكوات 4,5 ملايين فيما بلغ عدد عمليات التبرع 2 مليون عملية في مختلف المجالات الخيرية بينما بلغ عدد الجمعيات المسجلة 1500 حيث تقدم المئات من فرص التبرع لكافة البرامج والمجالات الخيرية وتوزيعها بتقنية عالية على المحتاجين.