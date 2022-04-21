ساب يكمل المرحلة الثانية في مبادرة "السعودية الخضراء" 



أكمل موظفي البنك السعودي البريطاني (ساب) المرحلة الثانية من مبادرة البنك لزراعة 10 آلاف شجرة ضمن إطار حملة "لنجعلها خضراء" الهادفة إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وحماية البيئة، وتنمية وتعزيز الوعي البيئي.

وقد واصل الموظفون والموظفات تنفيذ مشروع تشجير أحد المتنزهات التابعة لمحافظة ثادق بمنطقة الرياض، في واحدة من المبادرات التطوعية التي تجسد دور المسؤولية الفردية والاجتماعية على حد سواء في سبيل تحسين البيئة نحو الأفضل، وخلق مستقبل مستدام.

وينفذ ساب هذه المبادرة بهدف الإسهام في الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، في مكافحة التصحر وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي ورفع مستوى الوعي المجتمعي حول أهمية الثروة النباتية الطبيعية وضرورة المحافظة عليها مما يعود بالفائدة على الإنسان والبيئة في المملكة.

ومن الجدير بالذكر أن بنك ساب يضع الإستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أولويات استرايجيته الخمسية، ويكرس جهوده لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

