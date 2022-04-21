صندوق النقد: أوكرانيا بحاجة إلى 15 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

قال رئيس صندوق النقد الدولي إن أوكرانيا ستحتاج إلى خمسة مليارات دولار شهريًا للأشهر الثلاثة المقبلة لسد الفجوة التي خلفها التدخل الروسي في البلاد.

وقالت كريستالينا جورجيفا، إن صندوق النقد الدولي سيناقش احتياجات التمويل لأوكرانيا مع الحكومات الشريكة للبلاد.

اقترحت جورجيفا أن الدعم يجب أن يأتي في شكل منح كجزء من جهد منسق من الدول الأعضاء في الصندوق.

وقالت جورجيفا للصحفيين: "جزء كبير من الاقتصاد لا يعمل .. أفضل طريقة لسد هذه الفجوة المالية هي الاعتماد على تمويل المنح وهذا ما نريد رؤيته".