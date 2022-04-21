الصين: سياسات جديدة لمبيعات التجزئة

ذكر المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية جاو فينج في موجز صحفي في بكين أن الوزارة سوف تعلن عن المزيد من السياسات المستهدفة لتحفيز الاستهلاك، وسوف تكون مستندة إلى وضع السيطرة على كوفيد الخاص بالحكومات المحلية.

ونقلت بلومبرج عن جاو القول إن سوق التجزئة الصينية أظهر اتجاه انتعاش العام الجاري، ومازالت إمكاناته الهائلة دون تغيير.

وأضاف أنه من المتوقع أن يواصل الاستهلاك الانتعاش فيما تمت السيطرة على تفشي كوفيد وبدأت إجراءات الدعم تدخل حيز التنفيذ.

وتابع أن الوزارة سوف تشجع على استهلاك السلع الباهظة مثل السيارات والأجهزة المنزلية.

وتساعد الوزارة بفاعلية الشركات الأجنبية في حل مشاكل استئناف الإنتاج واللوجيستيات والنقل.

وتتخذ الحكومة الصينية خطوات فعالة لتعزيز القيود على الحركة الناتجة عن كوفيد وضمان إمداد السلع الرئيسية.

وسوف ترشد الوزارة الحكومات المحلية من أجل خدمة أفضل للشركات المرتبطة بالتجارة الخارجية وضمان سلاسل إمداد سلسة في القطاع.