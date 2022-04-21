روسيا تغرم جوجل بسبب نشر يوتيوب لمعلومات وصفتها موسكو بالكاذبة

فرضت موسكو اليوم غرامة على شركة جوجل المملوكة لشركة ألفابت قدرها أربعة ملايين روبل (50 ألف دولار) بسبب عدم حذفها معلومات تعتبرها موسكو كاذبة عن عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وبحسب (رويترز) قالت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية في وقت سابق هذا الشهر إنها تتخذ خطوات لمعاقبة جوجل لنشر أكاذيب على تطبيق يوتيوب وكانت قد حذرت الشركة الأمريكية من قبل من أنها ستتعرض لغرامة إذا لم تلتزم.