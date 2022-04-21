بوتين: سيطرنا على مدينة ماريوبول .. وأوكرانيا تطالب بالسماح بإجلاء المدنيين والجنود المصابين

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن قوات بلاده نجحت في السيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية، وأمر بمحاصرة آخر المقاتلين الأوكرانيين بدلا من اقتحام موقع آزوفستال الصناعي حيث يتحصنون.

وقال فلاديمير بوتين لوزير الدفاع سيرغي شويغو إن نهاية عملية تحرير ماريوبول تعد عملًا ناجحا.

وابلغ الرئيس الروسي وزير الدفاع أيضا أنه يريد محاصرة آخر المقاتلين الأوكرانيين المتحصنين في موقع المعادن في آزوفستال لأن شن هجوم سيكلف الكثير من الأرواح إذ إن المنطقة تتألف من شبكة واسعة من الأنفاق تحت الأرض.

ووفقا للفرنسية قال بوتين: "أعتبر الهجوم المقترح على المنطقة الصناعية غير مناسب .. أطلب إلغاؤه.. يجب أن نفكر في حياة وسلامة جنودنا وضباطنا ولا يجب أن ندخل سراديب الموت هذه ونزحف تحت الأرض".

وتابع: "يجب إغلاق هذه المنطقة بأكملها بحيث لا ندع ذبابة واحدة تمر".

وما زال الموقع الصناعي الواسع يضم ألفي جندي أوكراني، حسب وزير الدفاع الروسي.

كما وعد بوتين بضمان سلامة من يستسلمون منهم. وقال اقترح مرة أخرى على كل الذين لم يلقوا أسلحتهم أن يفعلوا ذلك والجانب الروسي يضمن سلامتهم ومعاملتهم بكرامة.

من جانبها طالبت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني روسيا بالسماح على وجه السرعة بإجلاء المدنيين والجنود المصابين من مصنع آزوفستال للصلب المحاصر في ماريوبول عبر ممر إنساني.

وقالت فيريشتشوك في منشور على الإنترنت: "هناك نحو ألف مدني و500 جندي مصاب هناك .. كلهم بحاجة إلى إخراجهم من آزوفستال اليوم".