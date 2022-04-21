تراجع الصادرات الألمانية إلى روسيا بنسبة 57.5% خلال مارس

قال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني اليوم إن صادرات ألمانيا لروسيا تراجعت 57.5 في المائة إلى 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار) في مارس بسبب العقوبات التي فرضت على موسكو بعد الأزمة الأوكرانية.

ودفع هذا روسيا للتراجع من خامس أكبر سوق لألمانيا خارج الاتحاد الأوروبي في فبراير إلى المرتبة 12 في مارس وفقا لرويترز.

وهبط إجمالي صادرات ألمانيا لدول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.2 في المائة إلى 52.8 مليار يورو في مارس بالمقارنة بالشهر السابق. لكنها ارتفعت بنسبة 3.2 في المائة عن مستواها في مارس 2021.

وما زالت الولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات الألمانية وتم شحن بضائع بقيمة 13.5 مليار يورو إلى هناك في مارس بزيادة 21 في المائة عن مستواها قبل عام.

وبلغت الصادرات للصين 10.2 مليار يورو بانخفاض بنسبة واحد في المائة عن مستواها قبل عام. وتراجعت الصادرات لبريطانيا 0.3 في المائة إلى 6.4 مليار يورو.