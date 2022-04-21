أسعار النفط ترتفع إلى 107 دولارات للبرميل

صعدت أسعار النفط لكنها ظلت في نطاق محدود اليوم بعدما تأثرت هذا الأسبوع بخسائر إمدادات من ليبيا وتوقعات مقلقة للطلب مع خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي.

وبحلول الساعة 01:17 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا أو 0.5 % إلى 107.35 دولار للبرميل معوضة خسائر الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 41 سنتا أو 0.4 % إلى 102.60 دولار للبرميل، ليضيف إلى زيادة 19 سنتا في الجلسة السابقة بحسب رويترز.

وقال محللون إن تقلبات السوق ستزيد على الأرجح من جديد قريبا، إذ لا يزال الاتحاد الأوروبي يدرس حظر واردات النفط الروسية .



