وزير المالية يبحث مع وزيرة الخزانة الأمريكية أبرز الجوانب الاقتصادية

التقى وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أمس الأربعاء افتراضيًا، وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين واجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة الإندونيسية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، إلى جانب أبرز الجوانب الاقتصادية الناجمة عن التطورات الجيوسياسية وجائحة

فيروس كورونا (كوفيد-19) لمواجهة التحديات المتزايدة والحفاظ على التعافي الاقتصادي العالمي.