الأسهم السعودية ترتفع 1.2 % رغم تراجع معظم القطاعات .. والسيولة عند 9.2 مليار ريال

عادت الأسهم السعودية إلى الارتفاع، لتغلق عند 13668 نقطة رابحة 162 نقطة بنحو 1.2 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 24 نقطة بنحو 1.3 في المائة، ليغلق عند 1923 نقطة. وجاء الارتفاع على الرغم من تراجع أكثر القطاعات والأسهم. لم تستطع السوق تعويض ما خسرته في الجلسة السابقة، ما يجعل فرص عودة الضغوط البيعية ممكنة. المستويات الحالية وحتى 13720 نقطة تشكل مقاومة، بينما الدعم عند 13430 نقطة. السوق تترقب ظهور نتائج الربع الأول، التي ستلعب دورا في تحديد اتجاه السوق.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 13552 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 13483 نقطة فاقدا 0.16 في المائة، بينما الأعلى عند 13672 نقطة رابحا 1.2 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق المؤشر عند 13668 نقطة رابحا 162 نقطة بنحو 1.2 في المائة. وتراجعت السيولة 3 في المائة بنحو 288 مليون ريال، لتصل إلى 9.2 مليار ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 1 في المائة بنحو 1.9 مليون سهم متداول، لتصل إلى 182 مليون سهم متداول، أما الصفقات، فاستقرت عند 386 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنحو 5 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنحو 3.1 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 2.4 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 1.9 في المائة، يليه "النقل" بنحو 1.2 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 0.9 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 27 في المائة بقيمة 2.5 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 25 في المائة بقيمة 2.2 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 8 في المائة بقيمة 749 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "سهل" بنحو 30 في المائة، ليغلق عند 26 ريالا، يليه سهم "الأبحاث والإعلام" بنحو 5.8 في المائة، ليغلق عند 270 ريالا، وحل ثالثا سهم "العالمية" بنحو 5.4 في المائة، ليغلق عند 23.40 ريال. وفي المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "وقت اللياقة" بنحو 5.9 في المائة، ليغلق عند 123.80 ريال، يليه سهم "تشب" بنحو 3.9 في المائة، ليغلق عند 29.30 ريال، وحل ثالثا سهم "أنعام القابضة" بنحو 3.4 في المائة، ليغلق عند 72.90 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 785 مليون ريال، يليه سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 637 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "سابك" بقيمة 504 ملايين ريال.وحدة التقارير الاقتصادية