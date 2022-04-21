ارتفاع معظم بورصات الخليج مع صعود النفط .. و«المصرية» تهبط 1.7 %

أغلقت البورصات الرئيسة في منطقة الخليج على ارتفاع أمس، مع صعود أسعار النفط، في حين هبطت البورصة المصرية بفعل مبيعات محلية وأجنبية.وارتفعت أسعار النفط 1.4 في المائة مع تراجع المخزونات الأمريكية، والمخاوف من نقص الإنتاج من روسيا وليبيا.وبحسب "رويترز"، خسر مؤشر بورصة دبي المكاسب التي حققها في وقت سابق أمس، ليغلق مستقرا عند 3648 نقطة.وصعد سهم بنك دبي التجاري 3.12 في المائة، و"ديار للتطوير" 0.81 في المائة، وبنك دبي الإسلامي 0.16 في المائة، و"الإمارات للاتصالات" 0.76 في المائة، و"إعمار العقارية" 1.28 في المائة.وكان سهم "أملاك للتمويل" أكبر رابح، وارتفع 15 في المائة، بعد أن وافق المساهمون على مواصلة عمليات الشركة.وارتفع مؤشر أبوظبي 0.8 في المائة إلى 9988 نقطة. وصعد سهم بنك أبوظبي الإسلامي 0.11 في المائة، و"ألفاظبي" 0.37 في المائة، وبنك أبوظبي الأول 3.64 في المائة، و"فرتجلوب" 1.6 في المائة، و"غذاء" 2.67 في المائة.وأغلق مؤشر قطر مستقرا عند 14016 نقطة. وارتفع سهم شركة الملاحة القطرية بنحو 3 في المائة، بعد أن سجلت الشركة أرباحا فصلية أعلى. وكان السهم هو أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر القطري.وصعد مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 2095 نقطة. واستقر مؤشر مسقط عند 4264 نقطة. وخسر مؤشر الكويت 0.1 في المائة إلى 9171 نقطة.وفي القاهرة، هبط المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.7 في المائة إلى 10445 نقطة، وسط مشتريات عربية مقابل مبيعات محلية وأجنبية. ونزل سهم "المصرية للاتصالات" 6.4 في المائة.واتجهت تعاملات العرب إلى الشراء بصافي 17.06 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المصريين والأجانب إلى البيع بصافي 6.54 مليون جنيه و10.52 مليون جنيه على التوالي.وخلال تداولات أمس، بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 579.75 مليون جنيه، من خلال 189.44 مليون سهم، عبر 25.55 ألف صفقة.