«نمو» تفقد 154 نقطة بتداولات قيمتها 18 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية، لتغلق عند 23934 نقطة فاقدة 154 نقطة بنحو 0.6 في المائة. وانخفضت قيمة التداول 45 في المائة بنحو 15 مليون ريال، لتصل إلى 18 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 31 في المائة بنحو 125 ألف سهم، لتصل إلى 277 ألف سهم متداول، أما الصفقات، فانخفضت 17 في المائة بنحو 330 صفقة، لتصل إلى 1.6 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "المركز الآلي" بنحو 2.8 في المائة، ليغلق عند 139.20 ريال، يليه "رؤوم" بنحو 2.7 في المائة، ليغلق عند 150 ريالا، وحل ثالثا "جاز" بنحو 1.9 في المائة، ليغلق عند 84.10 ريال. وتصدر الأسهم المتراجعة "سمو" بنحو 5.2 في المائة، ليغلق عند 63.50 ريال، يليه "غاز" بنحو 2.6 في المائة، ليغلق عند 74 ريالا، وحل ثالثا "جروب فايف" بنحو 2.4 في المائة، ليغلق عند 33 ريالا.وكان الأعلى تداولا سهم "سمو" بقيمة 5.4 مليون ريال، يليه سهم "الوسائل الصناعية" بقيمة 2.8 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "طبية" بقيمة 1.5 مليون ريال.