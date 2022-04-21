«ناسداك» يقود صعود «وول ستريت» مع تراجع السندات .. التفاؤل بنتائج الأعمال يتصدى لانحفاض «نتفليكس»

قاد مؤشر ناسداك، الذي تشكل أسهم التكنولوجيا ثقلا عليه، المؤشرات الرئيسة في "وول ستريت" للصعود للجلسة الثانية على التوالي أمس، إذ ساعد تراجع عوائد سندات الخزانة والتفاؤل العام حيال نتائج الأعمال على التصدي لأثر انخفاض أسهم "نتفليكس".وبحسب "رويترز"، صعد مؤشر داو جونز الصناعي 51.5 نقطة بما يعادل 0.15 في المائة إلى 34962.67 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 10.1 نقطة أو 0.23 في المائة إلى 4472.26 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 45.7 نقطة أو 0.34 في المائة إلى 13665.37 نقطة.من جهة أخرى، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس، بعد إعلان نتائج أعمال إيجابية من شركات للأغذية والمشروبات، إلا أن المخاوف المتعلقة بالحرب في أوكرانيا وتباطؤ النمو وارتفاع العائدات حدت من المكاسب.وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة مع صعود أسهم قطاعي البنوك وشركات الأغذية والمشروبات 1.3 في المائة لكل منهما.في الوقت نفسه، تراجعت أسهم قطاع التعدين 0.8 في المائة، ونزلت أسهم قطاع النفط 0.5 في المائة.وقفز سهم "دانون" 7.2 في المائة، بعد أن سجلت مجموعة الأغذية الفرنسية نموا أقوى من المتوقع للمبيعات في الربع الأول من العام، وأبقت على أهدافها لعام 2022.وهبط سهم "كريدي سويس" 1.9 في المائة، بعد أن قال البنك السويسري، إنه يتوقع خسارة صافية في الربع الأول وتأثيرات سلبية أكبر لتدخل روسيا في أوكرانيا.في غضون ذلك، أظهرت بيانات أمس، ارتفاع أسعار المنتجين الألمان 30.9 في المائة على أساس سنوي في آذار (مارس)، ما يعكس آثار الصراع في أوكرانيا للمرة الأولى.وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية أمس للجلسة الثانية على التوالي، إذ اقتفت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل أثر المكاسب، التي حققتها "وول ستريت" البارحة الأولى، في حين ساعد تراجع الين أخيرا على دعم أسهم صانعي السيارات.وأغلق مؤشر نيكاي مرتفعا 0.86 في المائة إلى 27217.85 نقطة، في حين أغلق مؤشر توبكس، الأوسع نطاقا، على زيادة 1.03 في المائة إلى 1915.15 نقطة.وقال هيديوكي سوزوكي، المدير العام لأبحاث الاستثمار في إس.بي.آي للأوراق المالية، "كانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ترتفع، لذلك لم يكن بوسع المستثمرين شراء أسهم النمو باندفاع".وقدم سهم "فاست ريتيلنج" المالكة لمتاجر "يونيلكو" للملابس أكبر دفعة لـ"نيكاي"، إذ ارتفع 2.5 في المائة، يليه سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في مجال التكنولوجيا بتقدمه 1.44 في المائة.وقادت أسهم شركات صناعة السيارات وقطع الغيار مكاسب مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو، البالغ عددها 33، إذ قفزت 3.39 في المائة، بعد تراجع الين إلى أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 20 عاما.وقفز سهم "تويوتا موتور" 3.74 في المائة، وكان أكبر داعم لمؤشر توبكس. وارتفع سهم "هوندا موتور" 3.59 في المائة.وخسر سهم "طوكيو إلكترون" ذو الثقل والمرتبط بالرقائق 1.25 في المائة، وهبط سهم "أدفانتست" 1.29 في المائة.