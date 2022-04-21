رغم خفض توقعات النمو العالمي .. تراجع المخزونات يعيد أسعار النفط إلى الارتفاع

ارتفعت أسعار النفط الخام خلال تعاملات أمس، بعد انخفاضات واسعة سابقة بسبب نقص المعروض النفطي من كل من روسيا وليبيا، إضافة إلى تراجع المخزونات، في علامة على تنامي الطلب العالمي على النفط الخام، وسط تأثير العقوبات الغربية في روسيا.ويكبح مكاسب الأسعار خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بنقطة مئوية كاملة بالتزامن مع الآثار الاقتصادية لحرب روسيا في أوكرانيا، وتزايد الضغوط التضخمية في عديد من دول العالم.ويقول لـ"الاقتصادية"، محللون نفطيون: "إن العقود الآجلة للنفط تعرضت لخسائر، حيث لا تزال المخاوف والمعنويات السلبية واسعة، بسبب تجدد المخاوف بشأن الطلب العالمي على النفط مع اتجاه أسعار النفط لجني الأرباح، بعد سلسلة من المكاسب لكلا الخامين القياسيين بنسبة 5.2 في المائة خلال يوم واحد".وتوقع المختصون أن يحافظ تحالف المنتجين في "أوبك +" على الزيادة التدريجية في المعروض النفطي خلال اجتماع وزراء الطاقة الشهري مطلع الشهر المقبل لتحديد مستوى الإمدادات لآيار (مايو)، في ظل تقلبات السوق المستمرة واشتداد أزمة الحرب في أوكرانيا.وفي هذا الإطار، يقول الدكتور فيليب ديبيش، رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، "إن أسعار النفط الخام تماسكت بعد خسائر واسعة وعادت إلى الارتفاع بسبب المخاوف من تداعيات شح الإمدادات من ليبيا وروسيا، لكن الأسعار تواجه ضغوطا هبوطية جديدة تتعلق بالطلب، بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لهذا العام والعام المقبل".وأوضح، أن صندوق النقد عد الحرب المستمرة في أوكرانيا هي التحدي الرئيس الذي يعطل النمو ويشعل أسعار الطاقة ويعمق الضغوط التضخمية والركود العالمي، وقد أضيف إلى ذلك تجدد عمليات الإغلاق في الصين بسبب تسارع وتيرة الإصابات الجديدة بوباء كورونا والعودة إلى تحجيم التنقل وزيادة الاعتماد على نظم العمل عن بعد.من جانبه، يرى جوران جيراس، مساعد مدير بنك زد إيه إف في كرواتيا، أن أجواء الاقتصاد العالمي محبطة نسبيا، خاصة بعدما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في 2022 و2023 إلى 3.6 في المائة، مشيرا إلى الضرر الاقتصادي الفادح الناجم عن الحرب.ولفت إلى أن تعطيل الصادرات النفطية الليبية له تأثير واسع في تقليص المعروض، وهو المكبل بالفعل بكثير من الأعباء، ومنها: انخفاض الإنتاج الروسي بسبب العقوبات، ووجود صعوبات لدى بعض المنتجين في "أوبك +" في الوفاء بحصص الزيادة المقررة بسبب ضعف الاستثمار والصعوبات الفنية والإنتاجية الأخرى، مشيرا إلى أن ليبيا فقدت أكثر من 500 ألف برميل يوميا من إنتاج الخام بسبب إغلاق الموانئ والحقول.من جهته، قال أندريه يانييف، الباحث البلغاري والمختص في شؤون الطاقة، "إن خفض صندوق النقد الدولي لتوقعات الاقتصاد العالمي لـ2022، أثار حالة من القلق في الأسواق، وكبح حالة التفاؤل الواسعة السابقة، حيث كان الجميع قد شهد طلبا قويا على جميع السلع في الربع الأول من العام الجاري، بينما يتحدث البعض حاليا عن احتمالية خسارة الطلب المطولة في المستقبل".وأشار إلى أن الحرب الروسية - الأوكرانية تسببت في حدوث صدمات في الأسواق، ومن المحتمل أن يكون لها تأثير أكبر في الأسواق العالمية، على نحو أوسع من تأثير الحظر النفطي الروسي، لافتا إلى أن ظروف السوق الحالية لا تحتمل انزلاق ليبيا إلى فترة أخرى من الفوضى.من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، عوضت أسعار النفط أمس الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الجلسة السابقة مع تركز الاهتمام على نقص المعروض من روسيا وليبيا، في حين أظهرت بيانات انخفاض المخزونات الأمريكية الأسبوع الماضي.وزادت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا بما يعادل 0.6 في المائة إلى 107.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:23 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط في عقود أقرب استحقاق، التي يحل أجلها اليوم، 46 سنتا أو 0.5 في المائة إلى 103.02 دولار للبرميل.وهبط الخامان 5.2 في المائة، في معاملات متقلبة الثلاثاء، بعدما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بنقطة مئوية كاملة تقريبا، مشيرا إلى الآثار الاقتصادية لحرب روسيا في أوكرانيا، وحذر من أن التضخم يعد الآن "خطرا واقعا وواضحا" في عديد من الدول.وتقلبت أسعار النفط العالمية، ورفعتها توقعات نقص الإنتاج بعد فرض عقوبات على روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم وأحد الموردين الرئيسين لأوروبا.لكن توقعات تراجع النمو العالمي واستمرار إجراءات الإغلاق بسبب كوفيد - 19 في الصين أضرت بالطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم.وعلى جانب العرض، جاء إنتاج مجموعة "أوبك +" أقل بواقع 1.45 مليون برميل يوميا من المستوى المستهدف في مارس، وأنتجت روسيا بما يقل 300 ألف برميل يوميا عن المستهدف.وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة "القوة القاهرة" في ميناء البريقة النفطي الثلاثاء، قائلة: "إنها ليست قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه سوق النفط"، فيما أوضحت مصادر في السوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت بنحو 4.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 15 نيسان (أبريل) على عكس توقعات سابقة بحدوث تنام لها.من جانب آخر، تراجعت سلة خام أوبك، وسجل سعرها 110.52 دولار للبرميل الثلاثاء مقابل 110.54 دولار للبرميل في اليوم السابق. وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة، حقق أول تراجع بعد ارتفاعات عدة سابقة، وإن السلة كسبت نحو ثمانية دولارات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 102.41 دولار للبرميل".