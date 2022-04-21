السماح بتجزئة المخالفات المرورية وتخفيض قيمتها

نشر المركز الوطني للوثائق والمخطوطات عن تفاصل التعديلات الجديدة في فقرتين من نظام المرور بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

ووفقا للمركز الوطني، تضمنت التعديلات تسديد المخالفة خلال 15 يوماً من رفض المحكمة الاعتراض، أو صدور حكم بتعديلها، كما تضمنت السماح للمخالف بالتقدم بطلب مهلة 90 يوماً لتسديد الغرامة. وتمت الموافقة على تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، وتخفيض قيمة الغرامة بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة الحد الأدنى لها.

يذكر أن النظام تضمن الحجز والتنفيذ على أرصدة الحسابات البنكية للمخالف مباشرة، وفق آلية تضعها وزارات: الداخلية، العدل، المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم.