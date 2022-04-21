28.8 مليار دولار تمويلات شركات "الفنتك" عالميا في الربع الأول .. تراجعت 18 %

تراجعت تمويلات شركات التكنولوجيا المالية "الفنتك" 18 في المائة خلال الربع الأول 2022 على أساس ربع سنوي، لتبلغ 28.8 مليار دولار، فيما سجلت الصفقات مستوى قياسيا عند 1399 صفقة بزيادة 7 في المائة.وشهد الربع الأول من العام الجاري أعلى نسبة انخفاض في التمويل منذ 2018، لكنه لا يزال رابع أقوى ربع للتمويل المسجل تاريخيا، كما يعادل التمويل خلال الربع الأول 22 في المائة من التمويل في 2021 كاملا.والفنتك هو اختصار المصطلح باللغة الإنجليزية Fintech الذي يحتوي على كلمتين Financial + Technology وهي استخدام التكنولوجيا الجديدة والمتغيرة في الخدمات المالية.وبحسب تقرير صادر عن "سي بي إنسايتس"، استمرت الجولات التمويلية الضخمة، التي تتجاوز 100 مليون دولار، في الانخفاض خلال الربع الأول، لتصل إلى 75 صفقة بإجمالي 16.3 مليار دولار.وتمثل الجولات التمويلية الضخمة للتكنولوجيا المالية، أصغر نسبة مئوية من إجمالي الصفقات بنحو 5 في المائة، و57 في المائة من قيمة التمويل مقارنة بعام 2021. وكان أعلى تمويل بين الجولات التمويلية في الربع الأول من 2022 الخاص بتشيك أوت وفليكسبورت وكروس ريفر بانك.وانخفض تمويل شركات التكنولوجيا المالية في آسيا 44 في المائة على أساس ربع سنوي إلى 4.8 مليار دولار، من 8.5 مليار دولار في الربع الرابع 2021. ومع ذلك، وصلت الصفقات إلى رقم قياسي يبلغ 388 صفقة بزيادة 6 في المائة ربع سنوي.وفيما يتعلق بشركات يونيكورن في مجال الفنتك، والتي تعني الشركات الصاعدة التي يتخطى رأسمالها مليار دولار، فشهدت الأرباع السنوية الخمسة الماضية ظهور أكثر من 30 شركة يونيكورن جديدة في مجال التكنولوجيا المالية عالميا، وهو نمو هائل، مقارنة بالفترة، التي سبقت 2021.وشكلت الولايات المتحدة نصف شركات يونيكورن الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية خلال الربع الأول من العام الجاري بعدد 17 شركة.