ناسداك يغلق منخفضا بفعل هبوط حاد لأسهم نتفليكس

أغلق المؤشر ناسداك المثقل بأسهم التكنولوجيا منخفضا اليوم متأثرا بخسارة حادة لسهم منصة البث الرقمي نتفليكس بعد هبوط مفاجئ في أعداد المشتركين هز ثقة المستثمرين في شركات أخرى للتكنولوجيا خشية أن تواجه مشاكل مماثلة في أدائها بعد الجائحة.

وعلى النقيض، أغلق المؤشر داو جونز لأسهم الشركات الكبرى مرتفعا بدعم من أرباح إيجابية من عملاق المنتجات الاستهلاكية بروكتور اند جامبل وشركة (آي بي إم) لتكنولوجيا المعلومات.

وهوى سهم نتفليكس 35 بالمئة بعد أن ألقت باللوم على التضخم وحرب أوكرانيا ومنافسة شرسة في انخفاض عدد المشتركين وتوقعت أن تواجه خسائر أكثر حدة.

وصعد سهم بروكتور اند جامبل بعد ان رفعت توقعاتها للمبيعات السنوية، كما قفز سهم (آي بي إم) مع توقع الشركة أن تصل إلى الحد الأعلى لنطاق تقديراتها لنمو الإيرادات للعام 2022 .

وبحسب بيانات أولية، أنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 2.26 نقطة، أو 0.05 بالمئة، إلى 4459.40 نقطة في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 166.59 نقطة، أو 1.24 بالمئة، ليغلق عند 13453.07 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 250.78 نقطة، أو 0.72 بالمئة، إلى 35161.98 نقطة.